Stop Sucesiones insiste a la DGA en la supresión y no en la reforma

Centenares de zaragozanos se concentaron ayer por la tarde en la plaza España de la capital para reclamar al presidente de Aragón, Javier Lambán, que suprima el impuesto de Sucesiones, al igual que lo han hecho otras comunidades como Madrid e, incluso, de su mismo color político como Andalucía y Extremadura.

Convocados por la plataforma Stop Sucesiones y Plusvalía, los presentes gritaron en contra de Lambán por «mantener un impuesto injusto». Alguno de ellos amenazó, incluso, con retirarle el voto en las próximas elecciones. “¿Es legal que paguemos mil veces más que un canario?»,preguntó a los asistentes el portavoz de la plataforma en Huesca, Pedro Camarero.

Ante el anuncio de Lambán de reformar este impuesto en el 2019, para el representante de los organizadores, Francisco Langa, no es suficiente, por lo que exigió su eliminación. Los portavoces se han dirigido a las fuerzas políticas, tanto al Gobierno de Aragón, al que le han cantado que «si mantienen las sucesiones perderán las elecciones», como al primer edil de Zaragoza, Pedro Santisteve, al grito de «si no quita, la plusvalía perderá la Alcaldía». No obstante, reconocieron que las bonificaciones han incrementado, consideran que no lo suficiente.

«Las ha incrementado tan mínimamente que la recaudación por el Impuesto de Plusvalía en mortis causa era de 22 millones de euros prácticamente y siguen siendo los mismos», explicaron los portavoces. «Cuando una viuda hereda la casa de su marido tiene que pagar por ella y, encima, recibe menos dinero», añadieron.

Asimismo, desde Stop Sucesiones y Plusvalías destacaron que en los próximos días irán a entrevistarse con los partidos nacionales que tienen representación en el Congreso de los Diputados. «Con algunos de los cuales ya hemos establecido contactos a alto nivel para exponerles nuestras posiciones a la eliminación de estos impuestos», aseveró Langa.

Esta es la cuarta concentración convocada por esta asociación, que ha recogido más de 135.000 firmas para la eliminación de estos impuestos a lo largo de once meses.

Hoy, a las 12.00 horas, en la plaza España está convocada otra manifestación en contra de este impuesto. La realiza otra asociación, Stop Sucesiones Aragón, que tilda este impuesto de «expolio fiscal».