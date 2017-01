La suciedad se acumula en las obras del entorno del Salud

Varias plantas de un tamaño considerable, hierbas, maleza y numerosa suciedad se acumulan desde hace meses entre los andamios colocados en el entorno del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, ambos situados en la plaza de la Convivencia, en Zaragoza.

A la espera de unas obras que siguen pendientes y cuyo andamiaje se colocó en enero del 2016, la situación ha derivado en que, entre los hierros, se amontonen residuos que no han sido retirados y que, con la lluvia y humedades, ha propiciado la aparición de zonas verdes.

Este paisaje natural, tratándose precisamente de la zona de la consejería de Sanidad y del Salud, da sensación de cierto abandono. La plaza, en la que se encuentra el Teatro de las Esquinas, varios restaurantes, un centro deportivo y una residencia de ancianos, es muy transitada tanto por usuarios del Salud como por asiduos de estos establecimientos.

«Llama un poco la atención que esté así de dejado porque no es una zona abandonada y donde no haya actividad, sino que es frecuentada por mucha gente. Es raro que no se den cuenta. En la parte que da a Vía Univérsitas hay unas lonas azules que cubren los andamios y en las que habitualmente orinan los perros», comenta un vecino de la zona. «Por una cuestión de imagen lo deberían adecentar. Esto se acumula por la dejadez», añadió otro.

Las obras pendientes consisten en instalar una marquesina de protección ante posibles desprendimientos desde los edificios. Los andamios y el aparataje para proceder a colocar este pequeño tejado, a la altura de la primera planta, están colocados en la zona desde el pasado mes de enero, pero en este tiempo no se ha iniciado ningún movimiento debido a un retraso en las licencias entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA. Fuentes del consistorio aseguraron a este diario que la licencia para iniciar los trabajos de esta obra menor está concedida desde hace unos meses.