Los taxistas de Zaragoza aprueban por mayoría continuar los paros hasta mañana

La Asamblea de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, a la que han asistido hoy cerca de 500 conductores, ha aprobado por una amplia mayoría continuar con los paros del servicio al menos hasta mañana, con previsión de que la situación se pueda prolongar hasta el viernes cuando se reúne el Consejo de Ministros.

Únicamente tres taxistas han votado en contra y otros tres se han abstenido en esta proposición que no contempla llevar a cabo acciones de protesta que impliquen el corte del tráfico en la capital aragonesa y que respetará los servicios mínimos del 10 por ciento para atender a personas con discapacidad o de la tercera edad.

De esta forma, el colectivo de taxistas de Zaragoza se une a las reivindicaciones de otras ciudades españolas como Barcelona o Madrid, que reclaman un reglamento municipal para regular el servicio de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) y que piden que se cumpla un ratio de un conductor de VTC por cada 30 taxistas.

Según los datos ofrecidos por la asociación, Aragón cuenta con un total de 183 licencias de VTC, aunque los conductores prestan servicio habitualmente en otras ciudades españolas, ya que en la capital aragonesa no operan compañías de transporte como Uber o Cabify.

"El problema lo vamos a tener y tenemos que estar prevenidos", ha explicado a los medios el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, Mariano Morón, quien se ha encargado de transmitir a los asistentes de la asamblea el contenido de la reunión que se celebró ayer en el Ministerio de Fomento.

Morón se ha mostrado confiado en que los paros se puedan desconvocar el próximo viernes si el Gobierno Central realiza una declaración institucional mostrando su apoyo al sector y da su visto bueno a la creación de un decreto ley para traspasar la competencia de este servicio a las comunidades autónomas.

Para el presidente de la asociación, el gesto de buena voluntad del Ejecutivo y el resultado de las reuniones que van a mantener hoy con el colectivo de conductores con licencia de VTC y mañana con los consejeros de transporte de las comunidades autónomas serán fundamentales para solucionar el conflicto.

Durante el acto, en el que han podido participar abiertamente todos los taxistas de Zaragoza, se ha ovacionado a los conductores que se han encargado a lo largo de la jornada de hoy de informar a los ciudadanos sobre los paros y de indicarles otros medios de transporte, mientras que se ha denunciado la competencia desleal de quienes llevan vehículos VTC.

"Trabajar para las VTC es una falta de ética y de compañerismo pero, lamentablemente, no se puede hacer nada", ha indicado Morón, quien ha explicado que no es posible retirar licencias que se han concedido legalmente, mientras los propietarios no cometan ninguna irregularidad.

En el transcurso de la asamblea, el presidente de la asociación ha reconocido que ha mantenido contactos en los últimos días con responsables de Podemos en Aragón, así como con miembros del Gobierno de Zaragoza en Común que le han trasladado su apoyo y su voluntad de imitar el modelo de regulación que ha propuesto el Ayuntamiento de Barcelona.

Al finalizar el acto, los organizadores han repartido carteles en los que podía leerse "Decreto Colau para todos", "Cumplimiento del 1/30" o "Licencia urbana para las VTC" para que los conductores los puedan pegar en las ventanillas de los taxis durante las jornadas de paro.

Con esas reivindicaciones, los taxistas han realizado un recorrido de protesta que ha comenzado en la Cámara de Comercio de Zaragoza, ha recorrido Vía Hispanidad, Gómez Laguna, Corona de Aragón y el Paseo María Agustín para terminar frente a la sede del Gobierno de Aragón en el edificio Pignatelli.

Mesa de portavocía de la asociación provincial de auto-taxi de Zaragoza// ÁNGEL DE CASTRO