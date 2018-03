Tejerina asegura que no habrá trasvase sin acuerdo en el Pacto Nacional Agua

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que no habrá trasvase sin acuerdo en el futuro Pacto Nacional del Agua, ante los partidos políticos aragoneses que una vez más han vuelto a manifestar su inquietud por este asunto.

Tejerina ha presidido hoy, junto a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, la comisión de seguimiento de las obras del Pacto del Agua -la primera que se ha celebrado en esta legislatura-, en un encuentro donde también han participado los grupos parlamentarios.

Allí, ante las preguntas de los partidos políticos aragoneses, Tejerina ha apuntado que se está trabajando en un futuro Pacto del Agua, que comienza, ha insistido, "con la palabra pacto" y que, por tanto, "pondrá el acento en los acuerdos".

"Lo que no esté en el acuerdo, no lo integrará", ha indicado Tejerina en una comparecencia posterior, en relación a los posibles trasvases.

Y ha añadido: "No habrá ningún trasvase que no esté acordado, si no hay acuerdo, no hay trasvase".

Por último, ha explicado que su Gobierno ha avanzado "mucho" en materia de política hidráulica y ha comentado que el Pacto del Agua contemplará medidas medioambientales, que tengan en cuenta el cambio climático y el uso "eficiente del agua".

Por su parte, los grupos políticos han vuelto a manifestar su rechazo a un posible trasvase del Ebro y han recordado que en Aragón esta postura es mayoritaria.

La portavoz del Partido Popular (PP), Mar Vaquero, ha indicado que a su grupo parlamentario no le ha extrañado ni sorprendido la postura de la ministra sobre este asunto, ya que, según ha dicho, es la "misma respuesta" que el Gobierno da "claramente" cuando se le pregunta.

"En Aragón no hay acuerdo y, por tanto, no se puede ser más categórico", ha comentado Vaquero, en alusión a las palabras de la ministra.

"Cualquier colectivo que quiera rescatar el fantasmas del trasvase es para hacer ruido", ha señalado, al tiempo que ha añadido que la reserva hidráulica del Ebro -6.550 hectómetros cúbicos- está "plenamente garantizada" por el Estatuto de Autonomía.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha deseado que el Gobierno de España mantenga esa postura de no prever un trasvase sin acuerdo, ya que su partido en Aragón "jamás" acordará "ni por activa ni por pasiva" un trasvase.

"Me ha preocupado más la reserva hídrica del agua y le pedimos que lo concrete", ha subrayado.

También el PAR se ha mostrado en esta línea y su portavoz, Arturo Aliga, ha reclamado que se vigilen los caudales ecológicos, "no vaya a ser que otros pidan más", mientras que Jesús Sansó, de Ciudanos (C's) se ha mostrado partidario de avanzar en materia de política hidráulica, dejando a un lado "el trasvase sí, el trasvase, no".

Por su parte, el portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha resaltado que, ante la pregunta que él mismo ha formulado, la ministra no ha contestado con un "no rotundo", sino que lo ha vinculado a un acuerdo.

"Ha venido a cubrir el expediente", ha puntualizado. EFE

Finalmente, desde IU, Patricia Luquin ha insistido en que la ministra "ha dicho no, si no hay consenso", aunque era "fácil" haber dicho "solo no" al trasvase.