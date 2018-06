La temperatura en el centro es seis grados superior al resto de Zaragoza

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si, claro que depende del cambio, pero no climático, si no de hábitos. Los aires acondicionados sacan el calor de los inmuebles a la calle. Y en invierno prácticamente el 100% de los edificios tienen calefacción. Les recuerdo que hace cuarenta años, la calefacción escaseaba y los aires acondicionados no existían. Eso si sigan echándole la culpa a los coches, que es muy electoralista.