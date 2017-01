Las temperaturas caen hoy en Aragón hasta los 15º bajo cero

Llega hoy una ola de frío que afectará a toda la comunidad durante tres días, por lo menos. Después del temporal que ha dejado en el Pirineo nevadas históricas, las temperaturas se desplomarán con heladas generalizadas en las tres provincias llegando en algunas zonas a los 15 grados bajo cero. Además el viento seguirá azotando buena parte del territorio. Con todo ello, la sensación térmica podrá estar por debajo de los 20 grados negativos y las máximas no superarán los 5 grados.

Tanto es así que el Ayuntamiento de Zaragoza activó ayer el dispositivo excepcional por frío extremo o especial rigor climatológico que permite a quienes lo soliciten el acceso al albergue municipal sin límite temporal. También en el ayuntamiento de Huesca han ampliado 12 plazas más su albergue y con el Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal se esparcirá sal en calles del casco antiguo, calzadas, zonas sombrías o en pendiente y en general en los puntos habituales donde se generan placas de hielo.

Un espeso manto blanco cubre buena parte de la zona pirenaica y con el descenso de las temperaturas la nieve acumulada podría convertirse en enormes bloques de hielo. Por eso, ayer se trabajaba incansablemente para limpiar las carreteras aunque en algunos puntos no cesó de nevar en casi todo el día.

Veinte tramos de carreteras presentaban incidencias, era obligatorio el uso de cadenas y los tres pasos fronterizos a Francia permanecían todavía, desde el domingo por la tarde, cerrados. En el túnel de Bielsa por riesgo de avalancha. En El Portalet por estar la carretera intransitable y en Somport, por la caída de un árbol que bloqueaba la carretera en la vertiente francesa, y que provocó una larga fila de camiones esperando la apertura. El acceso al balneario de Panticosa también estaba cerrado. No obstante, Olga Álvarez, directora del hotel afirmó que no se sentían «aislados ni atrapados, pues ayer, antes del cierre de los accesos, la Subdirección Provincial de Tráfico facilitó la salida a clientes y trabajadores y los que nos quedamos aquí lo hicimos voluntariamente». En Llanos del Hospital también quedaron 21 personas aisladas al quedar cerrado el acceso.



Rutas escolares



Casi 200 estudiantes se quedaron sin clase porque se suspendieron 13 rutas escolares. En el alto Gállego, 87 jóvenes del IES Biello Aragón de Sabiñánigo y en la Ribagorza, 98 alumnos del IES de Castejón de Sos. Su director, Juan Manuel Carreras, afirmó que solo los 30 alumnos que viven en Castejón de Sos pudieron acercarse al instituto: «los alumnos recibieron las clases programadas, aunque no se avanzó materia y se realizaron actividades complementarias o de refuerzo», Para mañana (por hoy), «si no hay ventisquero, se retomarán las rutas de nuevo, pues por aquí ya no nieva», concluyó.