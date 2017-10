El tranvía decide hoy si empieza la primera huelga en su explotación

Los conductores del tranvía de Zaragoza afrontan hoy la jornada decisiva para saber si la huelga, la primera desde que se iniciara la explotación de la línea, en el 2011. Sobre la mesa, diferencias todavía insalvables, según los representantes de los casi 60 trabajadores, que a un día del comienzo de los paros solo saben que en las próximas fiestas del Pilar el servicio se prestará, como ya es costumbre, durante las 24 horas. La reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) comienza a las 9.30 horas y de ella solo puede salir un acuerdo que todavía se ve lejos o el inicio de las afecciones a los usuarios en una línea que vertebra toda la movilidad en Zaragoza. Para atajarla, los conductores piden, según la presidenta del comité, Pilar Fuentes, «más compromiso» de la dirección de la operadora, Tranvías Urbanos de Zaragoza.

En paralelo sigue el conflicto en Avanza Zaragoza con la plantilla del autobús (solo talleres y conductores), en el que, curiosamente, las perspectivas del comité son más «optimistas». En opinión del presidente del comité de empresa, Javier Anadón, lo único en lo que se ha avanzado, el cuadro de descanso equitativo para todos los conductores, no está pero estará, «en enero», según les explicaron. «Se convierte en una decisión sobre si les otorgamos un voto de confianza o no. Pero claro, este ya se lo dimos el año pasado, cuando se puso fin a la huelga a cambio de una serie de promesas que no han cumplido y que nos han llevado a este punto de nuevo», argumentó.

SERVICIOS MÍNIMOS // En el caso del bus, además, este es «solo uno de los puntos a tratar», ya que del resto «ni siquiera se ha hablado». Lo harán también esta semana, pero el referéndum está convocado para mañana, día 4, y son mil trabajadores los que deberán posicionarse. La pregunta es clara: ¿empiezan o no las afecciones al servicio a partir del próximo día 7? El mismo día del pregón y durante 4 horas al día: todos los fines de semana de octubre de 9.00 a 11.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y en los servicios nocturnos y líneas especiales por las fiestas, en las dos últimas de la noche. En su caso, el día del Pilar se queda fuera de ese calendario.

En el caso del tranvía, las afecciones durante las fiestas se antojan mayores, porque también incluye el pregón y el día de la ofrenda. En su caso serían también cuatro horas diarias de paros todos los martes, jueves y sábados. Entre semana, de 7.00 a 9.00 y de 19.00 a 21.00; y los días 7, 14, 21 y 28 de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 21.00.

Con la amenaza de huelga sobre la mesa, la otra batalla se librará en la casa consistorial. Según anunció el pasado viernes el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), hoy se reunirá con los grupos municipales de PP, PSOE, Ciudadanos (C’s) y Chunta para trazar una estrategia conjunta en el caso de que no haya acuerdo entre las partes. Con un aspecto determinante: los servicios mínimos. El decreto se tiene aprobar también hoy y todavía es incierto.