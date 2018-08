El traslado para recibir radioterapia será en taxi desde septiembre

No se de quien es esta idea, pero mejor seria ir en una ambulancia programada, me explico hay pacientes que les puede dar una bajada de tensión en la ambulancia dispone de una camilla para un momento determinado, pacientes que hay que trasladarlos con silla de ruedas , la ambulancia dispone de una de ellas plegable, YO no se la diferencia de coste de uno a otro pero la calidad del servicio es muy diferente, replanteen lo sugerido por mi, me decanto popr el servicio de ambulancia programada