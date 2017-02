Trazos a la vista de todos

Infinidad de trazos de colores, vivos e intensos, cubren parte de las paredes de las plantas del hospital Infantil Miguel Servet, en Zaragoza. Dragones, príncipes, osos, gatos, flamencos, plantas, y figuras humanas se han colado en las habitaciones de los más pequeños con el objetivo de que su estancia hospitalaria tenga lugar en un entorno mucho más humanizado y alegre.

Detrás de esta iniciativa se encuentra la asociación cultural Believe in Art, cuya andadura se inició en el 2013 en Cirugía Pediátrica y ahora ha organizado una muestra de fotografías con todas las intervenciones desarrolladas por más de cincuenta artistas de forma gratuita para que todo el mundo pueda conocer un proyecto que traspasa fronteras.

«La intención es sacar fuera lo que se ha hecho de forma interna y dar a conocer el trabajo. El 95% de las acciones han sido en habitaciones, por lo que la gente que afortunadamente no está ingresada o no tiene a ningún familar en el hospital no las ha visto», dice Beatriz Lucea, una de las fundadoras de Believe in Art.

Poco tiempo después de los primeros murales, la iniciativa se aprovechó de la ampliación del área de Oncopediatría para dar el relevo a otros artistas y actuar allí. Posteriormente, las habitaciones de la planta de Pediatría se convirtieron en una sucesión de páginas de cuentos infantiles de la mano de ilustradores y escritores.

El último trabajo ha sido el proyecto Súbete por las paredes, una actuación en una de las escaleras del edificio, y ahora están trabajando en la zona de infecciosos. «Mucha gente nos escribe para felicitarnos y la respuesta es muy buena. Nosotros no vemos la reacción de los niños, pero las enfermeras nos cuentan que se sorprenden gratamente, porque nadie va predispuesto a encontrarse esto sino que va pensando en una dolencia o alguna patología, porque el hospital no gusta a nadie», comenta Lucea.

Gran expectación

Su proyecto ha llamado la atención en otras comunidades. Centros de Galicia, Andalucía, Madrid o Cataluña ya han contactado con Believe in Art. «Con el tiempo nos gustaría liderar una red de hospitales que contaran con esta iniciativa. Por ahora, no disponemos de tiempo para desplazarnos a otras comunidades, así que les guiamos y ofrecemos una tutoría de cómo podrían poner ellos en marcha esta actividad», explica.

La exposición del Servet, que permanecerá durante los próximos tres meses en el vestíbulo que une el General con Consultas Externas, será itinerante. Todo aquel centro de salud, museo o espacio cívico que quiera acoger la muestra puede ponerse en contacto con la asociación a través de su web.