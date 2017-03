El tren por Teruel, cuando la línea recta no es el camino más corto

El anuncio de Renfe de llevar el transporte ferroviario de los coches de Opel en Zaragoza hasta Valencia por Tarragona, en lugar de hacerlo por Teruel, ha puesto de manifiesto que la línea recta no es el camino más corto si no hay inversiones en una línea férrea anclada en el pasado.

Sobre el papel, Zaragoza y Valencia están separadas por 300 kilómetros siguiendo la línea de la A-23 pasando por Teruel, 200 menos que los que hay que recorrer dando la vuelta por Tarragona.

Pero Renfe, como operadora que da servicio de transporte ferroviario, considera que el precio que puede ofertar a su cliente, GM, en un mercado libre como el actual es más competitivo si realiza esta ruta por Tarragona.

Por ello, Renfe ha decidido llevar por Tarragona el tráfico ferroviario de los vehículos salidos de la factoría de Opel en Figueruelas (Zaragoza), con destino a Turquía a través del Puerto de Valencia.

Fuentes de Renfe han explicado a EFE que la medida "no es ningún agravio" a Teruel, puesto que el transporte se realizaba originariamente por Tarragona y desde hace un tiempo tenía que hacerse por Teruel por unas obras en el tramo que discurre por Cataluña.

"Tenemos que optimizar nuestros costes para dar un mejor precio a nuestros clientes en un mercado liberalizado" han explicado las mismas fuentes, que explican la medida como una decisión "comercial".

Pero el anuncio ha caído como un jarro de agua fría en la ciudad, que ve esta medida como una muestra más del abandono de la línea férrea, un abandono institucional que poco a poco va condenando a muerte al ferrocarril en Teruel.

A pesar del hartazgo de la ciudadanía, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Teruel, junto con la coordinadora Teruel Existe y la Federación de Vecinos, decidieron ayer en asamblea retomar las movilizaciones a partir del 1 de abril.

"Si la propia Renfe, una empresa semipública, elige otro camino para transportar sus productos, sus trenes, a qué vamos a aspirar, no le puedes pedir a nadie que venga a transportar por aquí" explica a EFE Francisco Gómez Palos, miembro de la Plataforma para la Defensa del Ferrocarril en Teruel.

Recuerda que el tren de Opel era uno de los dos servicios de mercancías que transitaban hasta ahora por esta línea, junto al de Continental Rail, que en ocasiones sufre problemas porque el exceso de tonelaje de algunos contenedores les impide recorrer el tramo desde Teruel a Sagunto en su viaje desde Bilbao hacia la salida al mar Mediterráneo.

Este es precisamente el tramo que peores condiciones presenta, con numerosas limitaciones de velocidad de 20 kilómetros por hora, obligado por los diferentes desniveles del terreno, las condiciones de la vía y el tipo de máquinas que se utilizan.

"Son condiciones que en otros sitios se han salvado con inversiones, tecnológicamente es posible, es una cuestión de voluntad política" explica el portavoz de la plataforma.

La línea no es competitiva, recuerda Gómez Palos, por la falta de inversiones: no está electrificada, no tiene sistema tren-tierra de Teruel a Valencia y se utilizan máquinas diesel en vez de eléctricas que tienen más potencia.

"Estamos hartos de promesas de inversiones, no nos creemos ya nada" explica el portavoz de la plataforma, porque a pesar de los anuncios periódicos la realidad es que "la línea está en pésimas condiciones y los trenes dejan de circular".

Gómez Palos lamenta que los políticos se limiten a dar un apoyo verbal, que no real a la línea, y a anunciar inversiones millonarias "pero las obras no se ven en ningún sitio".