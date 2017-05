El TSJA anula la supresión de aulas en tres colegios concertados más

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Hoombreee, pero si suspenden no puede hacerse política de hechos consumados. Qué maaaalooos estos señores de la toga. Medio curas todos. Porque claro, si lo que dicen no es de mi cuerda, o pasamos a la justicia revolucionaria o dejo jugar. Pobres justicia, de héroe a villana de una noticia a otra. Si siempre fuese consecuente con las ideas no le pasaría eso.