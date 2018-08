El UAGA demanda que los productores de fruta accedan a ayudas de los fondos operativos

El sindicato de agricultores UAGA demanda que los productores de fruta puedan acceder a ayudas de los fondos operativos, ya que consideran que el Proyecto de R.D. restringe actuaciones con el pretexto de no aumentar la producción.

En una nota informativa, UAGA explica que este proyecto indica por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) para 2019 y 2020, indica que no se podrán incluir actuaciones que conlleven un incremento de la producción de nectarina, paraguaya, platerina y melocotón plano, aunque se podrán realizar excepciones por ámbito geográfico, productos o variedades a dicha prohibición.

Por ello se ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para comunicarle que está de acuerdo en limitar ayudas que incrementen la producción de estos tipos de fruta, por la crisis de precios que vienen sufriendo los productores desde el veto ruso, pero que las instalaciones de riego, acondicionamiento de parcelas, la adquisición de maquinaria o aperos no son medidas que impliquen necesariamente un aumento de la producción.

En la actualidad se incluye en las ayudas la reconversión varietal y es necesario que se mantenga, sin aumentar la superficie. La situación de crisis del sector de la fruta de hueso no justifica la restricción de ayudas, sino todo lo contrario.

UAGA recuerda que estas medidas suponen una ayuda a las inversiones realizadas por el agricultor y que éste deberá cumplir con toda la normativa obligatoria correspondiente, en particular en lo que se refiere a autorizaciones, licencias y uso del agua, y considera que la redacción del R.D. debe modificarse de manera que no se excluya directamente de la percepción de las ayudas a los productores de melocotón, nectarina y paraguayo para no perjudicarles y que la exclusión de las ayudas a nuevas plantaciones ya es una medida eficaz para limitar la producción.

La organización agraria ha solicitado una reunión con el director general de Producción Agraria del Aragón para exigirle que haga las gestiones necesarias para que la prohibición se aplique cuando se justifique que la inversión supone un aumento de la producción.

Así mismo UAGA pedirá que no se cambien los criterios ni se establezca ninguna baremación para aplicar las ayudas, si no existe un acuerdo con el sector. Los cambios sugeridos perjudicarían a las OPFH que están en manos de agricultores del modelo profesional defendido por UAGA.

Las ayudas de los fondos y programas operativos de las OPFH son las únicas que reciben en la actualidad los productores de fruta al no ser perceptores de PAC y no se puede consentir que las eliminen con el pretexto de no aumentar la producción.