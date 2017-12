UAGA pide a Alcalde que investigue el operativo

El sindicato agrario UAGA registró ayer en la Delegación del Gobierno en Aragón una petición oficial de apertura de una investigación en torno a los hechos perpetrados por el exmilitar serbio Norbert Feher, Igor el Ruso, el pasado día 5 y a las características del operativo de búsqueda iniciado tras ese primer ataque con dos heridos graves. La asociación, de la que el civil asesinado el pasado jueves, José Luis Iranzo, era un destacado dirigente, pretende personarse la semana que viene en la causa abierta contra el asesino confeso en el juzgado de Alcañiz.

El secretario general de UAGA, José Manuel Penella, y el abogado de la organización, Pablo Martínez, presentaron ayer oficialmente el escrito, que según aclararon no se dirige «en absoluto» contra la Guardia Civil, sino a aclarar «qué ordenes se dieron o no se dieron» para capturar al exmilitar. «Creemos que no se han hecho las cosas bien y que se debería haber evitado lo ocurrido», explicó Penella, habida cuenta del «miedo e inseguridad» que cundió entre los vecinos ya en el primer ataque. «Antonio Iranzo era una persona justa y nosotros queremos que tenga justicia», añadió.

Mientras el foco se ha trasladado a si la masacre de Andorra podría haberse evitado, la investigación sobre las andanzas criminales de Igor el Ruso sigue, tanto en España como en otros países por los que pasó. En Italia, Il Corriere di Bologna publicaba que la Policía de aquel país ha solicitado un análisis de la tarjeta SIM del teléfono móvil del asesino, ya que sospechan que pudo mantener contactos con colaboradores internacionales para comunicarse con su madre y su hermana en su lugar de nacimiento, la localidad serbia de Subotica.

Las pesquisas italianas apuntan a que una docena de personas podrían haber colaborado con Feher para ayudarle a escapar de Italia, tras un cerco policial multitudinario establecido después de que asesinara a un hostelero y a un guardia forestal, dejando malherido a otro agente.

DIMISIÓN

Además, Podemos se sumó ayer a las peticiones de dimisión del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, así como del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al tiempo que pedía una investigación interna de los hechos. Secundaba así la petición de información anunciada anteayer por el PSOE en el Congreso, así como la exigencia de cese de CHA, la indignación de IU y la reclamación del PAR de aumentar la seguridad en el ámbito rural, como también piden los vecinos de la zona.