La universidad ve viable la reforma conjunta de Filosofía

La reforma conjunta de Filosofía y Letras, que supone acometer a la vez el derrumbe del pabellón de Filología y la remodelación de la facultad, ya solo está pendiente de que exista una concreción presupuestaria. Porque la Universidad de Zaragoza ya ha otorgado viabilidad a una fórmula que estaba pendiente de un estudio que descartara problemas graves desde el punto de vista logístico y técnico que afectaran al funcionamiento del campus. Ese informe ya está elaborado y en la mesa del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

Por eso, ahora solo queda pendiente esa concreción presupuestaria y asegurar esa estabilidad económica no solo de cara al 2017 sino para los próximos años. Porque la aprobación de gastos plurianuales --de varios años-- solo puede realizarse si hay presupuesto, algo que la comunidad no tiene garantizado a estas alturas. Y la disponibilidad financiera es ahora indispensable para que la reforma se lleve a cabo de forma conjunta y no secuencial, una vez confirmada la viabilidad logística de esta opción.

En este sentido, la Universidad de Zaragoza ha presentado, esta misma semana, sus presupuestos para el 2017, en el que, en las previsiones para inversiones se incluyen los 2,5 millones del contrato del programa para infraestructuras e investigación alcanzado en el marco del acuerdo de financiación, y también el importe del proyecto de reforma de la facultad de Filosofía y Letras.

BORRADOR // Dado que el Gobierno aragonés está pendiente de aprobar su presupuesto, el borrador de las cuentas del campus fue presentado previamente a la consejería de Innovación y Universidad con el fin de confirmar que las cifras relativas a la aportación de la Administración autonómica corresponden a los compromisos alcanzados.

La ansiada reforma de Filosofía y Letras costará a la DGA alrededor de 20 millones de euros. La adjudicación del proyecto de reforma ha recaído, de forma provisional, sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas Hermanos Magen e Ingeniería Torné.

La UTE había realizado una rebaja del 45% sobre los 535.000 euros sin IVA presupuestados en la licitación, mientras que las otras dos aspirantes –Ingenus e IDOM—ofertaban una rebaja que rondada el 20%. La asignación definitiva se conocerá en enero. Si no hay recursos, se llevará a cabo la firma del contrato.

En principio, las obras no podrán comenzar hasta el año 2018.