El viaje a Centroamérica supuso un gasto de más de 23.000 euros

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, compareció ayer para dar cuenta de lo que supuso los trece días que estuvo de viaje este verano por Centroamérica y que tantas críticas le ha granjeado en la oposición municipal, ansiosa por conocer las facturas de una vista a Honduras, Nicaragua y El Salvador con la que el resto de partidos no estaban de acuerdo. Y la cifra es... 23.099,45 euros. No tuvo ningún inconveniente en trasladar la cifra a quienes se lo reclaman, pero a la vez que las bondades de un desplazamiento «suficientemente justificado» y del que no se sentía «muy fustigado» por la oposición, sino solo por el PP. Por contra, destacó, ha abierto la vía a proyectos de futuro con otras ciudades europeas y también un pacto por la cooperación al desarrollo en la capital.

De hecho, el alcalde aprovechó para anunciar que en breve otra delegación realizará un viaje a la ciudad de Utrecht (Holanda), que se ha interesado por compartir proyectos. Esta localidad europea está hermanada con alguna de las que él ha visitado y, como la austríaca de Salszburgo, podrían impulsar iniciativas conjuntas en estos países. Sumar fuerzas en ideas como las que lleva 25 años apoyando la capital aragonesa «donde la comunidad es protagonista de esos avances y los toman como conquistas suyas».

Se trata, señaló el alcalde, de hacer «otras formas de cooperación» mientras se avanza en lograr el objetivo de destinar el 0,5% del presupuesto municipal a estos países tan necesitados. Por eso quiere un pacto que busque, dijo, potenciar la «elección colectiva» de los proyectos, dar una «respuesta integral que implique a todos los actores» y trabajar «de forma coordinada».

Santisteve estuvo acompañado de la subdirectora general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Nieves Ágreda, que destacó el interés de las empresas aragonesas en esos países y la posibilidad de oportunidades en sectores estratégicos como las «infraestructuras, reindustrialización, energías renovables y el turismo».

Pero si el problema es la factura, el alcalde subrayó que «se ha gastado el 60%» de los 215.000 euros disponibles este año, todos de gastos de representación; que en el 2016 gastó 126.055,17 euros, que es el 60% de los 314.287,10 que se destinó en el 2014.