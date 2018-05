El vicedecano investigado por posible plagio abandona el cargo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Por lo que leo en la noticia, entiendo que se han desestimado o archivado todas las denuncias contra el acusado. Pese a ello, decide dimitir. Dulce victoria para el demandante. Sin embargo la foto es un primer plano de la parte INOCENTE de este caso. ¿Porque no ponéis la foto de los denunciantes? Me gustaría conocer sus caras, por si algún día coincido profesionalmente con ellos, sepa con quién me juego los cuartos.