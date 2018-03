La vivienda será un derecho subjetivo en Aragón y se podrá expropiar

El anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón contempla la vivienda como un derecho subjetivo y la posibilidad de expropiarla en el caso de que no cumpla la función social para la que está concebida, como es su uso residencial y su efectiva ocupación, pero de acuerdo con unos criterios estipulados.

Así lo ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha tomado en conocimiento dicho anteproyecto.

El objetivo del Gobierno autonómico es que el proyecto de Ley pueda estar concluido el próximo verano, una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, que comienza el próximo lunes día 12, para su remisión a las Cortes.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "será una ley prioritaria" y que las Cortes harán "lo necesario para que salga adelante en esta legislatura" y aunque ha subrayado que es una norma vanguardista que incorpora doctrina del Tribunal Constitucional, no descarta que pueda ser recurrida por el PP que "no tiene en frente a la ciudadanía si no a los bancos".

Se trata, ha dicho Soro, de una ley que "pone a las personas como protagonistas de las políticas públicas" y que convierte al Gobierno en garante del derecho a la vivienda.