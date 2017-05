«Yo no quería denunciar el encierro, pero no podía hacer otra cosa»

El director del IES Pilar Lorengar, Miguel Martínez, justificó ayer su decisión de sancionar a una decena de alumnos que participaron, la pasada semana, en un encierro en el centro para denunciar ciertas deficiencias. «Yo no quería, pero no podía hacer otra cosa», aseguró, basándose en que en la protesta no solo participaron estudiantes del centro «sino gente que venía de la calle y ahí está el problema. Me asesoré y me dijeron que debía denunciar porque, si no, me podrían culpar a mi», indicó.

Ayer, medio centenar de personas mostró su respaldo a los sancionados –se les ha abierto expediente y expulsado tres días–. «Ya querían encerrarse antes de Semana Santa pero siempre les dije que, si lo hacían, debían contar con un padre o un profesor que se hiciera responsable. Era mi única condición porque, además, pedían lo que yo también quiero: la mejor calidad para la escuela pública», explicó Martínez.

Tras las vacaciones, y después de cancelar un primer intento, los alumnos llevaron a cabo su encierro sin la autorización de la dirección. «No había el responsable que les exigía, así que no lo permití», dice el director, que, aconsejado, acudió a denunciar el encierro ante la Policía «pero sin dar nombres». Además, la expulsión de tres días no tiene efecto al coincidir en días de exámenes, a los que los alumnos deben acudir obligatoriamente. «Fue todo en contra de mi voluntad, pero tenía que hacerlo. Además, ya se lo he explicado a ellos y sus familias y lo entienden», asegura el responsable del centro.

Martínez asegura que algunos de los motivos esgrimidos para el encierro no son ciertos, como «un bajo nivel de inglés, una ratio alta. Si hubiera sido por la LOMCE o el 3+2 lo habría permitido pero con un padre o profesor detrás. Sé que iban de buena fe», insiste.

Ayer, el claustro del centro trasladó su respaldo al director y desmintió que se incumpla la normativa en cuanto al número de alumnos por grupo, el bajo nivel de inglés o el mal estado de unas instalaciones «más que dignas», indicaron los profesores en una nota.