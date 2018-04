Zaragoza abre una herida

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La política de mediocres del PSOE de Aragón, unos y otros llevan en esto desde la transición y harán lo que sea para mantenerse en el mogollón. Ya basta de que se utilicen las instituciones para ajustar cuentas internas de los partidos, es una ofensa y una falta de respeto a los ciudadanos y a las propias instituciones democráticas. Deberían prohibir utilizar las administraciones públicas como manera de resolver luchas internas que no nos interesan nada, pero no lo harán porque están muy cómodos en esta situación mangoneando puestos de funcionario y de altos cargos (con jugosos sueldos públicos que pagamos todos en comparación con los salarios de miseria que cobramos los demás), saben que los ciudadanos no tienen ni idea de como funcionan en realidad los partidos políticos. Los ciudadanos merecemos políticos mejores que dejen de utilizar las administraciones públicas como les dá la real gana. Qué asco y qué pena.