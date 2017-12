Zaragoza arropa a las víctimas de la Casa Cuartel contra la «amnesia»

La plaza de la Esperanza, el antiguo emplazamiento de la Casa Cuartel de la avenida Cataluña de Zaragoza, albergó ayer el acto con el que se recordó y honró a las once personas, cinco de ellas niños, que murieron, a las 73 que resultaron heridas y a sus familias que sobrellevaron las consecuencias del coche bomba que ETA hizo estallar pasadas las 6.00 horas del 11 de diciembre de 1987. Un acto contra la «amnesia, injusta», en palabras del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Una escenificación de cómo los vecinos y autoridades quieren arropar a las víctimas, aunque no siempre estas lo sientan. Quizá por la cifra redonda de los 30 años, hubo una inusual cantidad de público y autoridades.

Entre estas últimas figuraban el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado y el jefe del Mando de Operaciones Territoriales del instituto armado, Laurentino Ceña. Por parte de Aragón figuraban el presidente Lambán, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde o el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. También destacaba la presencia del presidente de la DGA en el año del atentado, Hipólito Gómez de las Roces.

Casi todos ellos llegaron a la plaza desde la misa previa, en la cercana parroquia de Pío X, y escucharon cómo la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco (hermana del concejal popular de Ermua asesinado por ETA) instaba a no olvidar la masacre que «tiñó de luto» a Zaragoza hace 30 años, o a otras víctimas que también tenían ayer su efeméride, como el sargento José Luis Gómez, asesinado a tiros el mismo día en Plasencia, los seis trabajadores de la Armada abatidos en 1995 en Puente de Vallecas o el concejal popular irundarra José Luis Caso, asesinado tal día como ayer en 1997.

En definitiva, Blanco llamó a no olvidar a ninguna víctima, y reclamó para el colectivo el derecho a «defender un relato que no legitime a los terroristas», como sucede hoy en día con los actos de homenaje y discursos políticos que «blanquean» y «tergiversan» la realidad que vivieron y siguen viviendo. «No nos plegamos a la coacción y no lo haremos a la manipulación», zanjó.

El mensaje fue secundado por el presidente Javier Lambán, quien, pese a que «el recuerdo puede ser doloroso», aseguró que «no nos podemos permitir el lujo de la amnesia», que sería «inmoral, injusta y perjudicial para la salud de nuestra democracia».

REPULSA

El presidente quiso recordar que, tras la impactante imagen de los cinco ataúdes blancos en el funeral, «250.000 aragoneses recorrimos Zaragoza, sumidos en el dolor». Apostó por una memoria selectiva democrática, que no intente arrancar «la ira inextinguible» de la sociedad, pero que la canalice a través del apoyo «a los familiares, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ejército». El presidente apostó por tener en cuenta a las víctimas, «nutriente básico» del «árbol vigoroso» que es «nuestra democracia», en una de sus recurrentes metáforas.

Tras el presidente autonómico intervino el ministro Zoido que, en el mismo sentido que Blanco, amplió el recuerdo y homenaje al colectivo de víctimas, particularmente a los 243 guardias civiles que ETA asesinó. O a las 53 víctimas del año 1987, 10 de ellas menores de edad.

«Ellos (los terroristas) sabían lo que hacían, por qué lo hacían y dónde lo hacían, el significado. Porque si algo simboliza a la Guardia Civil son sus casas cuartel, la casa de su familia, la casa de todos», expuso el ministro. Pese a la actual situación de cese de la violencia, Zoido aseguró que no cejarán «hasta conseguir que ETA se disuelva, entregue las armas, pida perdón y se arrepienta de sus crímenes», y lo mismo para el terrorismo yihadista.

La ceremonia terminó con sendas coronas de flores depositadas ante el monolito que recuerda a las víctimas de la Casa Cuartel y el monumento a los niños, en una plaza que lucía adecentada para el homenaje de ayer, previa inversión municipal de 55.000 euros.

El ministro animó a visitar la exposición que se desarrolla en el museo provincial de Zaragoza y a participar en la andada conmemorativa de este domingo.