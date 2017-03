Zaragoza espera a que el juez decida sobre el autobús del odio

Zaragoza sigue expectante a que un juez de Madrid decida sobre el autobús transfóbico de HazteOír, después de que la Fiscalía solicitara, de forma cautelar, que se le prohíba circular. El consistorio sigue estudiando todas las medidas legales posibles para tratar de «impedir» que el vehículo pueda circular por las calles de la ciudad este sábado, en caso de que, finalmente, pueda seguir con su ruta. Ayer seguía inmovilizado. Según informaron desde la concejalía de Educación e Inclusión, los servicios jurídicos están revisando las ordenanzas en busca de un artículo que les permita prohibir su entrada.

Todos los grupos municipales mostraron ayer su repulsa a esta campaña que promueve el lema Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen: Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo y manifestaron su apoyo en caso de que el ayuntamiento tome medidas.

‘MAMARRACHADA’ / Ciudadanos (C’s) presentará una moción en el próximo pleno para instar al equipo de Gobierno a que modifique las ordenanzas con el fin de incluir un artículo que prohíba «la publicidad discriminatorio». Cristina García explicó que la normativa municipal actual no permite actuar en contra de este tipo de actos que «incitan al odio». Desde el PSOE, Lola Campos adelantó que, si la Fiscalía de Madrid no para la circulación del autobús, los socialistas acudirán a la de Zaragoza. «Este bus, con semejante mensaje discriminatorio, no tiene sentido», señaló Campos, que recalcó la necesidad de «frenar esta mamarrachada retrógrada». Desde el PP, Jorge Azcón calificó de «absolutamente errónea» la campaña de HazteOír que, aseguró, no va a resolver «ningún problema» de ningún menor. Todo lo contrario.

CHA presentó ayer una iniciativa en contra del autobús transfóbico. «Pedimos al ayuntamiento que denuncien a la fiscalía este autobús y con ello se impida que pueda mostrar sus lemas transfobicos, lgtbifofobicos por nuestras calles», afirmaron en la lectura de un manifiesto. Además, exigieron a la Delegación del Gobierno «que haga su trabajo e impida que este presunto delito sea cometido en nuestras calles».

El Gobierno de Aragón, por su parte, también mostró su rechazo a esta campaña e hizo un llamamiento «al respeto a la diversidad y a la igualdad y dignidad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género».

Desde el Ejecutivo autonómico explicaron que no tienen competencias para prohibir la circulación del autobús por vías urbanas.