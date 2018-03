Zaragoza exige a Rajoy que levante el veto a reconvertir Valle de los Caídos

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy, con el único rechazo del PP, una moción del PSOE en la que insta al Gobierno central a levantar el veto a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que incluye la reconversión del Valle de los Caídos para que no exalte al régimen franquista.

El texto ha contado con los votos favorables de ZeC, PSOE, Ciudadanos y CHA, y pide también al Gobierno de Rajoy que restituya las partidas destinadas a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y para la recuperación e identificación de los restos mortales de las víctimas de la dictadura, incluidos los enterrados contra su voluntad en el Valle de los Caídos.

Por contra, desde el Grupo Popular, el concejal Pedro Navarro ha tachado la proposición de ley socialista de defender la "destrucción" o "transformación" de una parte del patrimonio histórico, de atentar contra la libertad de opinión, de cátedra o contra la igualdad, y de ser una norma "de tipo soviético".

"Legislar sobre la historia es un signo de totalitarismo antidemocrático y liberticida", ha agregado, y ha instado al resto de grupos municipales a que mantengan su mensaje de justicia cuando posteriormente se debata una moción de apoyo a la prisión permanente revisable.

En defensa de la iniciativa, el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha reiterado que el reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista debería estar al margen de la discusión política y, aunque ha rechazado acusar a nadie de ser "herederos" de ningún régimen, sí ha exigido una condena "sincera".

Ha considerado que no es razonable que el Ejecutivo vete el debate en el Congreso de la reforma de la Ley de Memoria Histórica, con la que quieren que el lugar en el que reposan los restos del dictador se acabe convirtiendo en un centro nacional de memoria o que la desobediencia de los religiosos que lo habitan impida el cumplimiento de una orden judicial para que se exhumen los cadáveres de dos vecinos de la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra, asesinados y enviados al Valle de los Caídos sin el consentimiento de su familia.

A este respecto, Pérez Anadón ha dicho que no cree que sea posible la coexistencia pacífica de los restos de las víctimas con el de su verdugo.

Desde las filas de ZeC, Alberto Cubero ha expresado su apoyo a la moción porque es "justo" recuperar la memoria y la dignidad de los que trajeron la democracia a este país, algo que cree que ha sido "el pecado original del régimen del 78".

Del mismo modo, ha aprovechado para puntualizar que la transición "no fue modélica", porque no llegó a cuarteles, comisarías o a todos los juzgados, y ha afeado a PSOE y Ciudadanos por defender en el Congreso de los Diputados el mantenimiento de la Ley de Amnistía.

Elena Martínez (Ciudadanos), pese a recalcar que "mirar hacia atrás" no es una "prioridad" de la formación naranja, se ha mostrado a favor del cumplimiento efectivo de la ley, si bien ha reclamado consenso "entre tanta iniciativa".

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha manifestado que "hablar de República es hablar de democracia" y ha cargado contra el PP por no cumplir sus obligaciones y dejar sin efecto esta ley con el pretexto de "no remover el pasado", mientras, a su vez, no hay problema en destinar 23.000 euros a la repatriación de los fallecidos de la División Azul desde Rusia o entregar 150.000 euros a la Fundación Francisco Franco.

Asensio, al igual que el portavoz socialista, han reprochado también a los populares que presentaran una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Memoria Democrática en las Cortes de Aragón.