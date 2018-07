Zaragoza frena un quiosco adaptado a sillas de ruedas

Ignacio Escanero, delegado territorial de la ONCE en la comunidad aragonesa, aprovechó la presencia de los medios de comunicación que acudieron a la presentación de la memoria del 2017 para anunciar dos novedades principales referentes a la labor profesional de la entidad.

Se trata de un nuevo quiosco de venta de los productos de la ONCE, más amplio y espacioso para que las personas que hacen uso de una silla de ruedas puedan ocuparlo sin problema. Además, el espacio cuenta con una superficie de cristalera superior, lo que facilita la atención al cliente. Ya se encuentra presente en varios puntos de España, y se trata de un puesto más ergonómico y moderno. Sin embargo, esta operación se encuentra atascada en Zaragoza, donde se pensaba ubicar en la plaza de España, debido a las reticencias del ayuntamiento, por lo que Escanero pidió «la sensibilidad» de los ayuntamientos para poder obtener los objetivos necesarios para la implantación de estos quioscos. Sí se va a instalar en Huesca.

En segundo lugar, Escanero anunció también la creación de un nuevo chaleco identificativo, que empezará a utilizarse a partir de esta misma semana. El objetivo, según Escanero, es que los vendedores que no ocupan un quiosco sino que trabajan directamente en la vía pública puedan ponérselo para que los viandantes sepan que los productos que se venden son propios de la ONCE. Con esta medida, la corporación pretende luchar contra el juego ilegal ya que, según afirma Escanero, existen muchos puntos de venta al margen de la legalidad que reparten cupones que guardan un gran parecido con los que vende la ONCE, pero que sin embargo son falsos. «Cuando las personas que se creen premiadas acuden aquí para canjear el premio y les informamos de que el cupón que tienen es falso, se llevan un chasco importante», reconoció, y agradeció a las autoridades su colaboración.