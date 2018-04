Zaragoza se llena de color el domingo por la igualdad y contra la violencia género

La capital aragonesa se llenará de colores el próximo domingo 22 de abril a través del evento "Colores contra la Violencia", que consistirá en una carrera, no competitiva, por la igualdad y contra la violencia de género, dirigida a todos los públicos.

La zona de salida y meta estará situada en el Parque del Agua y tendrá una distancia aproximada de 3 kilómetros.

En ella, a medida que se avance por el recorrido, se atravesarán cuatro "estaciones de color" que representan la erradicación del maltrato, la igualdad de género, la conciliación y el derecho a ser feliz.

La llegada a meta se celebrará con "tormentas de colores", un festival de zumba y acciones de sensibilización que convertirán el evento en una experiencia inolvidable de vitalidad, compromiso y alegría.

Este evento está enmarcado dentro de las campañas "Únete" y "He For She" de Naciones Unidas, que destinará los beneficios íntegros a proyectos de prevención de la violencia de género en España, Kenia y la India.

"Colores contra la Violencia" está recorriendo las principales ciudades españolas con el objetivo de concienciar a la sociedad y contribuir a transformarla de una forma amena, visual y divertida.

La coordinadora del evento, Silvia Hernández, ha indicado en un comunicado que "los polvos de colores son cien por cien naturales y representan el logro de los objetivos".

Además, ha destacado que se trata de "una fiesta llena de esperanza y alegría que pone el foco en la libertad, la igualdad y el respeto".

Las inscripciones están limitadas y se pueden realizar en la página web oficial, "www.colorescontraviolencia.com".

Los participantes recibirán un kit compuesto por la camiseta oficial, un lazo conmemorativo, una bolsa de colores y un dorsal con el número "016", número gratuito de atención en casos de malos tratos.

La entrega del kit se realizará el sábado, 21 de abril, en el Centro Comercial Independencia "El Caracol", de 12.00 a 21.00 horas.