Zaragoza pide compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido hoy compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de una propuesta del PSOE, que ha sido respaldada por todos los grupos, excepto por ZeC, que se ha abstenido.

Zaragoza en Común (ZeC) no ha respaldado el texto al considerar que en la elaboración de este pacto no se puso en valor a todas las entidades, como parte del movimiento que participó en la huelga feminista del 8 de marzo, que "fue un mandato de las calles" que "no se ha tenido en cuenta" en el pacto, ha explicado la vicealcaldesa Luisa Broto.

En cualquier caso, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos ha salido adelante este texto, que insta al Gobierno de España a implementar de inmediato la dotación presupuestaria de 200 millones de euros, "necesaria para poner en práctica los diferentes compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", suscrito el día 28 de septiembre.

La moción, recogía un segundo punto que ha sido aprobado con la abstención de ZeC y del PP, para instar a las Cortes Generales a la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, que aborde, en la línea de lo aprobado ya en otros países como Islandia o Francia, la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.

Tal y como ha defendido el Partido Socialista, la brecha salarial constituye una "expresión lacerante de la desigualdad entre hombres y mujeres", ya que según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto de los hombres en España es casi 6.000 euros superior al de las mujeres, un 23 % menos, apuntan los socialistas.

Para la concejala socialista Lola Campos, es necesaria una Ley de Igualdad Laboral, que refuerce Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que "a pesar de la gran mejora que supuso, es muy generalista", ha matizado Campos.

Precisamente, desde el PP, Reyes Campillo se ha mostrado favorable a modificar esa ley socialista para ampliarla, mientras que ha indicado que en estos momentos la brecha salarial se encuentra en un 14 %, frente al 17 % que "dejó" el Partido Socialista a su salida del Gobierno.

La edil Cristina García (Ciudadanos) ha apoyado sin fisuras ambas propuestas con el objetivo de acabar con la violencia de género gracias a "medidas de sensibilización y prevención, protocolos, protección de menores, formación de los agentes, seguimiento estadístico o visualización de otras formas de violencia".

Por su parte, Chunta Aragonesista ha celebrado el seguimiento de la huelga del 8 de marzo, ya que fue "un mandato expreso de la calle y un mandato para el Gobierno", aunque su portavoz, Carmelo Asensio, ha considerado que el Gobierno central "está reflejando poco compromiso" con este pacto contra la violencia de género.