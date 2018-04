Zaragoza, pionera ciudad de pruebas de cinco autobuses híbridos y eléctricos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La empresa pionera en la que los puestos de cobro se atan con cordones de zapatos y los conductores mean en las ruedas porque no tienen aseos en condiciones. Las trampillas se cierran con pegatinas y cualquier mañana se quedan sin salir 8, 10 12 buses por averías y no tener otros de recambio. Guauuuu!!! super super pionera!! Hace años que hay autobuses eléctricos en cualquier ciudad europea de medio pelo. Y los híbridos, obsoletos. Menos lobos, caperucita.