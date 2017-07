Zaragoza plantea reclamar reequilibrio económico tras la auditoría del tranvía

El Gobierno de Zaragoza solicitará informes jurídicos para plantear la reclamación de reequilibrio económico a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, después de que la auditoría arrojara un desequilibrio de 28 millones de euros.

Este informe externo encargado a la empresa Moore Stephens concluyó que se ha producido un "desequilibrio" de 28 millones de euros a favor de las administraciones (Ayuntamiento y Gobierno de Aragón) en forma de subvención de capital a la construcción de la línea 1 del tranvía zaragozano.

Tal y como ha explicado el consejero de Economía, Fernando Rivarés, en una rueda de prensa hoy en Zaragoza el primer paso será solicitar a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) la documentación justificativa necesaria.

Rivarés ha explicado que los portavoces de economía de los Grupos Municipales han tenido acceso hoy a este informe que la auditoría entregó el pasado lunes día 17 y del que se dieron a conocer las primeras conclusiones el martes día 18 de julio.

Se trata de algo que no se había hecho previamente, no por "falta de transparencia" sino porque "jurídicamente no podía entregarlo hasta que el Gobierno tomara conocimiento".

Además, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado también adherirse al Fondo de Impulso Económico (FIE) 2018 del Ministerio de Hacienda por un importe de 10.650.856 euros.

Se trata de dos decisiones judiciales: la primera para abonar a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por valor de 7,9 millones de euros aproximadamente, y otra para pagar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que llevó a cabo las obras del corredor verde Oliver-Valdefierro.

En total 2,6 millones de euros, además de intereses por impago que ascienden a 101.214 euros, y que tal y como ha explicado el consejero "debería haber asumido la Junta de Compensación de Arcosur".

Además, en cuanto a la sentencia con FCC, el consejero ha señalado que ya se pidió en el FIE de este año y que, "si la sentencia es firme este año se pagará" y si no lo es, con "inteligencia y prudencia" han planteado adherirla al Fondo de Impulso Económico (FIE) para el 2018.

En otro orden de cosas, el Gobierno de la ciudad ha aprobado igualmente la venta a la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) del antiguo Conservatorio de Música ubicado en la zaragozana calle San Miguel, por un importe de 2.242.433 euros.

Tal y como han informado fuentes municipales el objetivo de esta entidad es posibilitar la ampliación de las instalaciones administrativas y asistenciales de las que ya disponen en la cale Sancho Gil.