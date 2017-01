Zaragoza quiere que el Cercanías se pague con la tarjeta ciudadana

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Podria usarse en zaragoza perfectamente, muchas veces la gente de bcn (por ejemplo) usa el cercanias para moverse en la ciudad. Y ahi podria aplicarse la tarjeta ciudadana. En el cercanias que cito, conforme mas lejos vas, mas pagas. Hasta que no haya una linea que propiamente se llame cercanias (Vaya a alagon,el burgo, etc.. ), no se vera el potencial de este medio.