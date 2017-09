Zaragoza rechaza la agresión a Barba y se defiende como ciudad "acogedora"

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado hoy la agresión sufrida por la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, en la asamblea de Podemos del pasado domingo y ha reivindicado que la ciudad es "acogedora y dialogante", y que una "minoría ultraderechista" no la representa.

Aunque estos aspectos han sido aprobados por unanimidad, Zaragoza en Común (ZeC), que ha propuesto la moción, no ha conseguido sacar adelante un tercer punto en el que se proponía que el pleno mostrara su "absoluta preocupación porque los responsables políticos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no fueran capaces de garantizar" los derechos de los asistentes.

El Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se han opuesto a este último punto, que sí que ha contado el apoyo de CHA.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha criticado la "posición coactiva de la ultraderecha" y ha dicho que lo vivido en el Siglo XXI respondía a una "actitud con un móvil político".

En representación de los populares, su portavoz Jorge Azcón ha planteado: "si hay vocales del PP que tienen que dimitir por ir a esa manifestación, ¿donde están las dimisiones del señor Híjar y de Artigas que el sábado fueron a una charla ilegal?", en referencia a la asistencia de estos dos concejales a una charla debate por el "Derecho a decidir", que fue suspendida previamente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Mientras, el PSOE tampoco ha apoyado este punto ya que no se ha admitido la transacción de su grupo en la que pedían incluir la modificación de que "no adoptasen las medidas oportunas de despliegue y coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad necesarias para garantizarlos (los derechos) plenamente".

Desde Ciudadanos también han votado en contra de este tercer punto y han criticado los "juicios de valor tan sesgados" de ZeC, aunque han manifestado su apoyo al resto de la moción urgente.

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción de urgencia del Partido Popular para mostrar el apoyo a los alcaldes "que desempeñan su función dentro de la legalidad y rechazar todo tipo de persecución".

No sin discrepancias, ya que esta cuestión no se aprobó como declaración institucional en la Junta de Portavoces en un principio al no recibir el apoyo por desacuerdo en la forma por parte de Zaragoza en Común y CHA, que sí que lo han hecho hoy.