Unos zaragozanos rechazan a una niña india adoptada por tener otra edad

Una pareja residente en Zaragoza ha rechazado a una niña india que tenía en adopción tras descubrir que su edad no son 7 años, como les comunicaron en la organización con la que tramitaron la adopción, sino 13. Ahora la menor, que llevaba en España desde el 18 de enero, se encuentra bajo tutela de los servicios sociales aragoneses.

La situación de la niña depende ahora de las gestiones que están llevando a cabo los servicios sociales aragoneses con las autoridades indias. «Se está trabajando en coordinación con ellas para garantizar los derechos de la menor y buscar alternativas», indicaron desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés.

Tal y como indicó el director general del Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA) del país asiático, Deepak Kumar, los padres adoptivos afirmaron que «fueron engañados respecto a la edad real de la niña». De hecho, la pareja española se habría puesto en contacto por correo electrónico con CARA para denunciar que descubrieron que la niña tiene al menos 13 años de edad y no 7, como aparecía en los papeles de la agencia de adopción Udaan, situada en el estado central indio de Madhya Pradesh.

Según Kumar, «a primera vista, (la edad) ha sido establecida en España, pero nuestras propias agencias están verificándolo, para lo que se ha formado un comité».

OPCIONES // La Embajada de la India en España asegura estar ya trabajando en el caso de la menor, tal y como anunció en Twitter la ministra de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi: «Es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He pedido a nuestro embajador en España, D.B. Venkatesh Varma, que la devuelva inmediatamente a la India, donde nos aseguraremos de su reinserción y custodia».

Sin embargo, la DGA no tiene tan claro que esta solución sea la más adecuada para la niña, que posee la nacionalidad española al haber sido adoptada, de acuerdo con el convenio que regula las adopciones internacionales.

Fuentes consultadas por este diario apuntaron que entre las opciones que se plantean ahora figura también la de que continúe aquí y que sea adoptada por otra pareja. En todo caso, aseguran que se hará «lo mejor para ella» y, por tanto, también se tendrá en cuenta su opinión y su preferencia, siempre bajo la supervisión de los técnicos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

FUTURO / En ese sentido, Deepak Kumar, precisó a Efe que la niña podría permanecer con una familia de acogida o ser derivada a un centro hasta que sea nuevamente adoptada o regrese a su país.

Mientras tanto, es el servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales el que tutela en estos momentos a la menor, quien se encuentra en un centro de acogida de Zaragoza.

No en el Centro de Orientación y Acogida (COA) ya que este, como tal , ya ha sido cerrado y sus internos han quedado repartidos en diferentes centros.

«La niña se encuentra ahora en un centro de menores bajo la tutela del Gobierno de Aragón», se limitaron a indicar desde la Administración, que admitió su sorpresa por un caso «nada habitual».

El rechazo de un menor adoptado no es sancionable siempre que no se lo abandone en la calle, algo que no sucedió en este caso ya que la pareja entregó a la niña al Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales (IASS).