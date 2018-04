ZeC confirma la falta de seguro de accidentes en la Policía Local

La concejala delegada de Policía Local en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, admitió ayer que la Policía Local de Zaragoza no cuenta con la cobertura de un seguro de accidentes que marca el artículo 138 del reglamento del cuerpo. Así se lo confirmó a la concejala de CHA, Leticia Crespo, que preguntó sobre el asunto en la comisión de Participación Ciudadana de ayer. Los servicios jurídicos del consistorio están estudiando cómo proceder a la contratación de la preceptiva cobertura, con la que el cuerpo no contaría desde 1995, sin que nadie se hubiese dado cuenta de ello.

El asunto se destapó, como publicó EL PERIÓDICO, a raíz del caso de un agente que resultó herido durante una intervención y, al reclamar gastos derivados de su baja, descubrió extraoficialmente que no tenían cobertura. El caso llegó a oídos de la concejala de CHA, que se interesó por el asunto.

La intervención tuvo lugar el pasado 1 de octubre, y fue relativamente rutinaria, ya que consistió en mediar con dos clientes de un bar, aparentemente ebrios, a los que no dejaban acceder al local. Lo que no resultó tan habitual fue el resultado, ya que la lesión que se produjo el agente durante su actuación, en una falange, se complicó durante la recuperación con infecciones, hasta terminar haciéndole perder movilidad en el dedo, y dejándole así una incapacidad leve, pero permanente.

El proceso judicial en el que podría haber sido resarcido se complicó a su vez por la falta de solvencia (y la ausencia) del detenido, y al meterse en él, el agente descubrió que por el último pacto convenio, su caso no contaba con asistencia letrada gratuita. Mientras, aunque la cobertura sanitaria estaba garantizada, el agente iba acumulando cuantiosos gastos derivados de las frecuentes visitas al hospital o la pérdidas de complementos por la baja temporal. Ante tantas dificultades para el cobro, se interesó por la cobertura que ofrecía el cuerpo y descubrió que sí tienen, como todos los funcionarios municipales, un seguro de vida (que cubre no solo el deceso sino los casos más graves de incapacidad), pero no el de accidentes que también marca específicamente, para la Policía Local, el reglamento zaragozano.

La concejala Giner anunció ayer que el asunto está en vías de solución por parte de los servicios jurídicos, se supone que también en cuanto a resarcir al agente en cuestión. No deja de sorprender que en un cuerpo policial, expuesto a padecer este tipo de lesiones, ningún agente hubiese tenido antes un caso parecido que habría permitido descubrir la inexistencia de seguro, pero al parecer o así ha sido o el lesionado en cuestión no se había preocupado en cobrar.