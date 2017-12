ZeC deniega a dos cofradías el permiso para un acto solidario

Dos cofradías zaragozanas, La Eucaristía y La Humildad, no podrán celebrar hoy el III Ensayo solidario porque el ayuntamiento de la capital les ha denegado el permiso. Se trataba de sacar la peana que suelen llevar a costal y recorrer con ella una ruta de varios supermercados para recoger alimentos no perecederos para refugios.

El año pasado lograron 3.000 kilos de comida. Fuentes de las cofradías aseguraron a este diario que tuvieron noticia de que no podrían sacar la peana a primera hora de la tarde ayer. «Teníamos las placas de la Policía Local en la puerta de la iglesia (Perpetuo Socorro) para que dejasen libre la salida», indicaron desde La Eucaristía. Sin embargo, por la tarde, recibieron la noticia de que no podían salir. «La petición se hizo hace más de 20 días y entendimos que si estaban las placas era porque no había problema», añadieron.

La Humildad ha decidido mantener la iniciativa de recogida de alimentos, pero en su casa de hermandad, en la calle Manuela Sancho, 43 duplicado. Mientras que La Eucaristía mantiene el acto. «Saldremos vestidos de costaleros e iremos a los supermercados y si hace falta nos echaremos la comida a la espalda», indicaron.

A última hora de la tarde de ayer desconocían la causa por la que se les había denegado el permiso. «Simplemente no han firmado», añadieron. Este diario intentó recabar la versión municipal, pero no la hubo