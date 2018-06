ZeC dice ahora que no hay «líneas rojas» para negociar con PSOE y CHA

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Entre la manía destructiva de Cubero, y la de otros que parece que solo están para cobrar y oponerse a todo, no hay día que no salgan noticias que ya aburren. Ahora bien, lo que realmente cabrea, incluso a sus votantes, son los continuados vaivenes de la Corporación municipal, producto de la amalgama de grupúsculos que engrosan sus siglas. Por tanto, resulta comprensible como, a nivel nacional no se pudiera lograr un gobierno de progreso hace un par de años. Un gallinero es controlar con mucho gallo.