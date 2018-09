ZeC exportará la peatonalización de Don Jaime I a otras calles

El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, sacó pecho ayer, tras la primera reunión de la Gerencia después del parón estival, de las obras de peatonalización de la calle Don Jaime I, que calificó de «exitosas» tras la buena acogida que están teniendo los tramos ya finalizados y la extraordinaria celeridad con la que se están ejecutando. Insistió en que está «dentro del plazo previsto», pese a que la suspensión cautelar que se había solicitado por un particular, podría producirse de un momento a otro. Y adelantó que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ya piensa en exportar el modelo a otras calles con el mismo objetivo, avanzar en la «accesibilidad universal». De hecho, al edil no se le notó precisamente preocupado por que se pueda paralizar, ya que aseveró que los trabajos estarían «prácticamente finalizados a finales de esta semana». Con mucha antelación con respecto al inicio de las fiestas del Pilar y a falta, subrayó, de unos pequeños remates. El concejal de Zaragoza en Común (ZeC) explicó que la actuación principal, igualar la rasante de la calzada con la acera ya es tá a falta solo de los últimos 20 metros de intervención, el tramo que conectará con el paseo Echegaray y el puente de Piedra, de manera que se podrá reabrir al tráfico antes del 5 de octubre, el inicio de las fiestas del Pilar. No hay que olvidar que el transporte público, salvo en fechas puntuales, seguirá pasando por Don Jaime I (ahora desviado por San Vicente de Paúl). Aclaró que hay «tres tipos de baldosas» en esta actuación urbanística y están a falta de recibir un pedido de las del modelo de granito que actualmente tiene la plaza del Pilar, y está previsto recepcionarlas «a finales de mes». Si no fuera por eso, podría rematarse en pocos días, ya que los otros dos modelos, el de piedra de Calatorao y el que hay en la plaza de la Seo ya tenían, el primero porque ya se les ha suministrado y el segundo porque había en estoc.

ASUNTOS DE GERENCIA // Esta era una prueba «piloto» a analizar y hay, aseguró el edil, más calles en las que poder realizar la misma intervención, por tener idénticos problemas de accesibilidad. Y se sopesa ampliar la peatonalización actual en la propia calle Don Jaime I y ya estudian crear una plataforma única en Echegaray, entre la Lonja y el puente de Piedra. «Si funciona bien la obra, continuaremos hacia plaza España», apuntó. Este era uno de los asuntos relevantes tras la Gerencia abordados por Muñoz, quien también explicó la aprobación del expediente que ordenaba el cierre por un año de uno de los locales con flictivos del Rollo, aplicando por primera vez la modificación normativa que le permitía suspender la declaración responsable que le permitió abrir. Y anunció que en este regreso a la actividad política, tiene previsto presentar «en octubre» el plan de barrio de Las Fuentes, y «en noviembre» el de Delicias. Además, ayer se concedieron 129 licencias para la construcción de viviendas (en la avenida Cataluña, Valdefierro y el barrio Jesús) y 18 para rehabilitación (en Predicadores y Suiza).