ZeC no consigue que el Pleno rechace la cesión de la base aérea a EE.UU.

El grupo municipal de ZeC no ha conseguido finalmente que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresara su rechazo a la cesión de la base aérea de la ciudad a Estados Unidos, en plena intervención en Siria, e instara al Gobierno central a revocar dicha cesión.

La iniciativa ha sido tumbada por el voto negativo de PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y el único apoyo de CHA, además de los concejales del equipo de gobierno.

En defensa de la moción, Alberto Cubero ha insistido en que no quiere que la ciudad sea partícipe de "guerras criminales" que masacran a la población civil, que violan la soberanía nacional y cuyo único objetivo son los beneficios de las compañías transnacionales.

"Zaragoza quiere ser una ciudad que conviva en respeto con todos los pueblos del mundo", ha espetado.

Después de que quedara en evidencia que la iniciativa no iba a salir adelante, ha dicho que "no han entendido nada" y ha tachado a PP, PSOE y Ciudadanos de "patriotas de pandereta" por "rasgarse las vestiduras" con la bandera de España y, a la vez, cederle una base militar a Estados Unidos.

El concejal popular Pedro Navarro ha criticado que Cubero hable de pacifismo cuando en su despacho tiene la fotografía de un dictador (Fidel Castro), así como el "antiamericanismo hipócrita" de ZeC, cuyos miembros, cuando se van de vacaciones, "van corriendo a Estados Unidos", en referencia al viaje del coordinador del grupo, Guillermo Lázaro.

Ha apostado por defender la libertad y "nuestra forma de vida", algo que no se va a defender "con florecitas".

Desde el PSOE, Roberto Fernández ha reivindicado a Zaragoza como sitio emblemático de la cultura de la paz, tal y como fue declarada por la UNESCO.

No obstante, ha señalado que el de Siria es un conflicto de "extrema dificultad" en el que la intervención internacional ha sido constante, sobre todo la de Rusia e Irán, que ZeC se niega a condenar.

Elena Martínez, de Ciudadanos, ha defendido las relaciones entre España y Estados Unidos y que se respete el convenio entre Estados Unidos, aunque ha reconocido que el Gobierno debería haber informado de la cesión.

Por su parte, Leticia Crespo (CHA) ha compartido la inquietud de ser colaboradores "involuntarios" y "forzosos" de un conflicto bélico que condena "con rotundidad", que coloca a la ciudad en el foco y que provoca graves perjuicios tanto logísticos como civiles.

Amelia Bella, delegada de la asociación WILPF (la organización de mujeres por

la paz de más larga vida en el mundo) ha leído un manifiesto en el que explica el porqué no se debe aceptar esta ocupación y en el que pide a los partidos políticos que trabajen para lograr el cambio de contenido en los acuerdos entre Estados Unidos y España de manera que no quepa el uso de ninguna parcela del territorio español como apoyo a ninguna guerra. Y llama a la ciudadanía a unir de nuevo fuerzas y reclamar "que nuestra tierra no sirva de apoyo al bombardeo de seres humanos".