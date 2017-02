ZeC no convence y la oposición retrasa la salida del plan de ajuste

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Luis chato en este caso es que la oposición tiene razón y estan evitando que la ciudad haga el ridiculo porque con estas cifras hacienda no te va a permitir salir, asi de simple y menos no teniendo claro a que se refieren estos de Zec con el gasto de remanente en deudas, que deudas? Hay muchas pero no concretan nada, asi que gatico encerrado asi de claro.