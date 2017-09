ZeC pide al PP que cese a dos cargos por asistir a la concentración del domingo

Me parece que ls señores de ZECdeberian tomar dememori )pues tienen muy mala memoria de a todos tumultos y manifestaciones a las que han ido ellos , y no he leido nada denunciando las tropelias contra las fuerzas del orden. con esto no estoy escusando que algun incivico que haberlos haylos tirara un botellin de agua pero de eso a llamar ultraderecha a las personas que alli hubo dista mucho . por tanto lo primero que ellos provocaron autorizando un acto que a esta ciudad ni le va ni le viene