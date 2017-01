ZeC pide a PSOE y CHA que ninguno de sus proyectos esenciales se vea afectado

Los portavoces del Gobierno municipal, Fernando Rivarés, y de ZeC, Pablo Muñoz, han valorado hoy las enmiendas presentadas por los distintos grupos al proyecto de presupuestos de 2017 y han pedido a PSOE y CHA que ninguno de los proyectos esenciales de las tres formaciones se va afectado.

En rueda de prensa, ambos portavoces han advertido también de que la última palabra la tendrá la asamblea de la formación, a la que consultarán sobre el texto final para ver si tras las enmiendas se respeta el proyecto de ciudad de ZeC.

Muñoz ha señalado que hay algunas enmiendas socialistas que no han entendido y ha recordado que ZeC tiene 9 de los 17 concejales de izquierdas y que "cada uno tiene que pesar lo que es y lo que significa".

"No puede haber partidas que desdibujen los proyectos fundamentales de cada uno de los grupos", ha insistido, y ha añadido también que las partidas tienen que ser "ejecutables, pragmáticas y realistas".

En concreto, ha aludido especialmente a la ampliación del servicio bici, algo a lo que en ZeC no están dispuestos a renunciar, al igual que a la reforma del Parque Pignatelli, que se podría retrasar o disminuir sus partidas pero no ponerlas "a cero", porque supondría "no mover un solo papel este año" y luego les acusarían de paralizar la ciudad.

También se ha mostrado sorprendido "sobremanera" por la dotación tan importante que plantea el PSOE para la reforma de la Avenida Tenor Fleta, que hoy se hace "inviable", aunque ha afirmado que tienen el "compromiso" para hacerla viable.

Con respecto a CHA, ha indicado que hay alguna cosa que "afinar", como el millón de euros que piden para Averly, que no estará a disposición del Ayuntamiento hasta mediados del año que viene, lo que no significa que no se pueda ir pensando en un plan director.

Por último, ha calificado las enmiendas del PP como de "oposición frontal" y "radical enfrentamiento a todo", y sobre las de Ciudadanos ha constatado que denotan que tienen otro proyecto de ciudad.

Por su parte, Rivarés ha asegurado que en el actual proyecto presupuestario ya hay muchas ideas de PSOE y CHA, que este ya era un proyecto "compartido" y que ello debería facilitar la negociación.

Ha coincidido con Muñoz en señalar que la plantilla no será "un problema" para aprobar los presupuestos, pese a que el Gobierno ha incluido la municipalización del 010 en el documento inicial, y ha calificado la posibilidad de que el alcalde presente una cuestión de confianza para aprobar las cuentas como "el futurible más futurible del mundo".

Mientras tanto, ha instado a conseguir entre ZeC, PSOE y CHA un presupuesto que recoja "la esencia de cada uno".