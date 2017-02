ZeC pide salir del plan de ajuste tras alcanzar la estabilidad financiera

Para los FANATICOS: Hace un año, felicite en este mismo periódico a Zec por haber comenzado a reparar la ciudad ( pasos de peatones, calzadas ..) algo tan necesario y TAN ABANDONADO POR el Sr. Belloch. A mi personalmente me da ABSOLUTAMENTE IGUAL quien gobierne este ciudad, HASTA AHORA NO me gusta ninguno y creo que hace demasiado tiempo que no tenemos UN BUEN ALCALDE/ALCALDESA ...... y nos hace falta. NO NOS HACE FALTA DEMAGOGOS ¡¡¡¡ y por eso me he quejado de ESTA NOTICIA, por ser demagoga ... no por ser de ZeC. ( listos ..)... Me he quejado porque el Sr. Alcalde DEFENDIO LA ACTUACIÓN DEL Sr. Belloch CON EL TRANVÍA ¡¡¡¡ , cosa que ayer salio en la TV NACIONAL demostrando que FUE UN GASTO DESPROPORCIONADO, DESMESURADO, con raya en lo ilegal y, lo peor, ES INVIABLE A LARGO PLAZO .... pero ya sabemos que muchos están contentos debiendo 240 MILLONES MÁS. Será que son ricos o QUE NO PAGAN IMPUESTOS .... Lo peligroso es que la gente se crea LOS DISCURSOS DEMAGOGICOS donde se promete DEMASIADO a costa de OTROS ...... SIEMPRE ES A COSTA NUESTRA.