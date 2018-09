ZeC plantea ordenanzas fiscales con reducción de entre 3 y 12% en el IBI

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado hoy el proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, que incluye una bajada de los tipos del IBI de entre el 3 y el 12 por ciento para "la mayoría", esto es, a los inmuebles con valor catastral inferior a los 800.000 euros.

Esta reducción, que situará el tipo impositivo general en el 0,42 por ciento, colocará a Zaragoza como la capital de provincia con el tipo más bajo de toda España, ha asegurado el portavoz del Gobierno, Fernando Rivarés.

Del mismo modo, ha propuesto subir el límite del calor catastral para gravar el uso del almacén de un millón hasta los 9 millones de euros para corregir los efectos que tenía esta ordenanza en algunos garajes de comunidades de vecinos que no tenían la titularidad segregada, por lo que de esta forma solo afectará a ocho inmuebles.

En cuanto al uso diferenciado industrial, se mantiene el límite de un millón de euros de valor catastral para aplicar el tipo máximo del 0,74 por ciento, mientras que en el caso de comercios y oficinas se baja hasta los 800.000 euros para gravar así a las grandes superficies.

En el resto de pequeños y medianos negocios, comercios o locales donde se desarrolle una actividad económica, el 98,6 por ciento de los inmuebles tendrán una rebaja en el recibo entre el 9 y el 10 por ciento de media.

En total, Rivarés ha asegurado que el mayor esfuerzo fiscal se pedirá solamente al 0,2 por ciento de los inmuebles, ya que solo 1.113 de los 508.038 con los que cuenta la ciudad superan el valor catastral de 800.000 euros.

Con este proyecto de ordenanzas fiscales el Gobierno de Zaragoza prevé recaudar 4 millones de euros menos, algo "perfectamente asumible" por el aumento de la base fiscal causado por el aumento de unidades urbanas, especialmente en las zonas más caras de la ciudad, que ya provocaron que en 2018 las arcas municipales recibieran 2,5 millones más de lo previsto, incremento que se espera mayor para 2019.

El consejero municipal de Economía ha reivindicado también que en la actual legislatura se ha descendido el tipo general del IBI del 0,64 al 0,42 por ciento, con lo que cree que se ha conseguido paliar el "catastrazo" del anterior Gobierno de Rajoy, que supuso un incremento de los valores de hasta el 150 por ciento en algunos barrios.

Ha recordado también que el conjunto de los zaragozanos se beneficiará de la reducción de un 7 por ciento de todos los valores catastrales que pidió el Ayuntamiento y aceptó el Ministerio de Hacienda, que entrará en vigor una vez se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Este es el motivo que ha justificado que el tipo máximo en comercios y oficinas (del 0,99 por ciento) se vaya a aplicar a partir de 800.000 euros y no de un millón, dado que una parte de las grandes superficies comerciales bajan de esta última cifra gracias a la rebaja de los valores catastrales.

Además, ZeC plantea mejoras en otras tasas, como la gratuidad de los museos para los menores de 16 años y la exención del pago en el uso del espacio público para actividades que se organicen conjuntamente, en colaboración o en convenio con el Ayuntamiento, así como cuando se aprecie interés de carácter social o comercial, como es el caso de rodajes de cine, eventos populares o actividades de promoción del comercio de proximidad.

La propuesta de ordenanzas fiscales para 2019 también incluye bonificaciones del 50 por ciento en las tasas de las escuelas infantiles para familias numerosas y monoparentales y exenciones a familias numerosas con categoría especial, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo.

Asimismo, para combatir el cambio climático, se ha incluido una rebaja del 65 por ciento en el impuesto de circulación para los vehículos híbridos con enchufe, que se suman de esta forma a las que ya existen para los coches eléctricos y el resto de híbridos.

Por último, se aumenta en 30 euros la tonelada la tasa de basura a los residuos que llegan de los pueblos del entorno de Zaragoza para que paguen lo mismo que los habitantes de la capital.

Rivarés ha aprovechado también para recordar que hay 4,2 millones de euros que no se cobran procedentes de inmuebles propiedad de la Iglesia católica o de instituciones acogidas a la Ley de fundaciones, por lo que ha pedido que se eliminen estos privilegios o que, de lo contrario, el Gobierno central compense a las administraciones locales por esta merma de ingresos.

"No tenemos por qué sufrir una ley que no es nuestra y que no compartimos", ha reiterado.

El proyecto de ordenanzas fiscales para 2019 ha sido aprobado unilateralmente por el Gobierno sin que haya mediado ninguna negociación, ya que tanto PSOE como CHA han mantenido su rechazo a negociar mientras no se recupere la proporcionalidad en las sociedades municipales.

No obstante, el consejero ha apuntado que pueden salir adelante porque recogen postulados que "en principio" defienden estos dos grupos y porque no entendería que un grupo de izquierdas se opusiera a bajar entre un 3 y un 12 por ciento a la mayoría de los vecinos.

Sí que cree, por contra, que Ciudadanos y el PP votarán en contra, ya que imagina que querrán que "grandes firmas" y "privilegiados" no paguen.

Ahora comenzará un periodo de enmiendas y Rivarés ha confiado en que las ordenanzas puedan estar aprobadas a mitad de octubre, dado que si no salen adelante antes de final de año no podrían entrar en vigor hasta 2020 y se perjudicaría a "muchísima gente".

En su opinión, no debería afectar lo que suceda en torno a las sociedades, porque "qué tendrán que ver las sociedades con aprobar las ordenanzas y el presupuesto".