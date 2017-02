«ZeC prometió cosas que sabía que iba a ser incapaz de cumplir»

–¿Cómo se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza?

–Está paralizado desde hace casi dos años porque ZeC, que venía a darle la vuelta al ayuntamiento, a traer nuevos aires políticos y proyectos, sigue sin ser consciente de que está en minoría y no puede sacar adelante lo que propone. A pesar de ello, sus medidas las intentan llevar adelante vía decretazo porque no son capaces de conciliar mayorías en el pleno.

–Han criticado mucho la falta de inversión y este año se ha incrementado...

– Sí, pero es que el año pasado tuvo el menor índice de inversión de las últimas décadas. Obviamente, solo podía mejorar. Además, ni siquiera ejecutaron al 100% los escasos 26 millones. Las promesas como las avenidas Navarra o Cataluña o el Mercado Central al final se quedaron en humo.

–¿ZeC pecó de prometer y anunciar proyectos que luego no se han podido ejecutar?

--Se ha demostrado que pecó de electoralista. Aunque no se había presentado antes a elecciones, dentro de sus siglas está IU y hay concejales que ya lo fueron en corporaciones anteriores, es decir, que algo de experiencia tenía. Lo que hicieron fue redactar un programa dedicado a captar votos independientemente de si era factible cumplirlo. Esas medidas irreales han chocado con la realidad. Prometieron cosas que ya sabían que eran incapaces de llevar a cabo.

–¿No son tan inexpertos como se les ha criticado?

–No, porque hay concejales que ya estaban trabajando para algunos grupos municipales. La explicación es que querían votos, hicieron el programa con intenciones exclusivas de llegar al ayuntamiento y una vez que lo han hecho no se dan cuenta de que están en minoría, no saben gobernar y no tienen un plan detrás.

–¿Qué opina de la crisis que vive la izquierda?

–Es uno de los grandes problemas del consistorio. Cada vez que hay que tomar decisiones se visualiza que lo utilizan como un campo de lucha por la hegemonía de la izquierda. Solo piensan en sus intereses partidistas.

–¿Cómo está afectando?

–Cuando hagamos balance veremos que no ha habido ningún gran cambio prometido. C’s estaba muy esperanzado en las medidas de transparencia y nos hemos encontrado con que nos ocultan informes, nos mienten y no cumplen su palabra. Ni el alcalde. A día de hoy son más de lo mismo.

–¿Es ahora el ayuntamiento más transparente?

–Lo son en los temas relacionados con la gestión de la corporación del PSOE, pero no de sus propias decisiones.

–¿Pedro Santisteve es un buen alcalde para la ciudad?

–Su etapa como alcalde es muy negativa. Tenemos clarísimo que no es bueno para Zaragoza porque no es una persona que se preocupe por la ciudad. Para empezar, no tiene relación con los partidos políticos y eso es fundamental porque representamos a miles de votos y nos ignora.

–¿Santisteve está sometido a las decisiones del líder de Podemos, Pablo Echenique?

–Hay una injerencia total entre la DGA y el consistorio. Ahora lo estamos sufriendo con la negociación de los presupuestos de Aragón y pasó con las ordenanzas. En todo momento hay amenazas entre ambas instituciones.

<b>–¿Quién gobierna en Zaragoza?</b>

–Está dudoso si Santisteve o Alberto Cubero (concejal de Servicios Públicos y Personal). En varias ocasiones se han desmentido. Cubero tiene más protagonismo y es el verso libre de ZeC, yendo en contra del alcade.

<b>–¿Con quién se sienten más cómodos votando?</b>

–Votamos independientemente de qué partido haga la propuesta o vaya a apoyarla. No nos estigmatiza votar con unos u otros.

<b>

–¿C’s es la marca blanca del PP?</b>

–Es un san Benito que nos cayó hace dos años. Con la labor que estamos haciendo se ve que no somos para nada una marca blanca. Tenemos ideas y propuestas diferentes y votamos muchas veces en sentido contrario.

–¿Está Zaragoza en la agenda de C’s a nivel nacional?

–Sí. Por ejemplo, ya ha habido varias iniciativas relacionadas con la avenida Cataluña en el Congreso de los Diputados.

–¿Qué opina del cambio ideológico de C’s?

–La gente se preocupa mucho por las etiquetas y lo más importante es la gestión. No ha cambiado el programa de C’s.

–Critican que ZeC no tiene un proyecto de ciudad.

–No lo hemos visto y se lo hemos echado en cara. En su programa no se ve y cuando hablan de su proyecto lo hacen del urbanismo de las pequeñas cosas, aunque luego no invierten las partidas que destinan para este fin. Hay acciones contradictorias en su modelo de ciudad.

–¿Ha hecho algo bien el Gobierno de ZeC?

–Sí. Siempre hemos reconocido la labor positiva que se ha hecho en Derechos Sociales, aunque no han cumplido en materia de empleo.

–¿Aprueba o suspende la primera mitad de la legislatura de ZeC?

–Gran suspenso clarísimamente.

–¿Y el alcalde?

–Más que el Gobierno.