ZeC se queda sin poder pagar 47 facturas por prestarse sin contrato

La oposición se lo lleva avisando al responsable de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, hace más de un año y al final ha decidido tomar medidas. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) tomó posesión del cargo prometiendo que la capital aragonesa dejaría de recibir servicios prestados sin contrato regularizado a principios de este año, aquellos que luego se pagan con los denominados reconocimientos de obligación, y que ayer en la comisión plenaria del área aterrizaban con un total de 167 facturas. De las cuales, por este motivo, se quedaron sin poder aprobar un total de 47 por valor de 688.590 euros.

Fueron las que, con los votos de PP y PSOE, salieron rechazadas al votarse la urgencia con la que el Gobierno de ZeC las había presentado, fuera del orden del día y con expedientes aportados el día anterior. Así que ni siquiera se decidió sobre si era conveniente aprobarlas o no, algo que sí ocurrió con las 120 restantes, que estaban valoradas en 5.959.632 euros.

Estas salieron adelante con la abstención del resto de los grupos municipales, no sin antes recordarle al responsable de las finanzas que hay que regularizar la situación de unos contratos que, en algunos casos, se han dejado caducar sin preparar una nueva licitación y otros, incluso, ni la prevén a corto plazo.

La mayoría de los servicios están relacionados con Derechos Sociales, un cometido especialmente sensible. Pero lo de ayer puede no ser una excepción. En la sociedad Zaragoza Cultural, el pasado martes, la abstención de todos propició que se rechazaran dos facturas, porque allí la mayoría simple no sirve.