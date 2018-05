ZeC recurre a los tribunales la indisponibilidad de créditos en sociedades

El portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha anunciado hoy en el Pleno del Ayuntamiento que ha acudido en "auxilio" a los tribunales en contra del acuerdo plenario de la oposición que aprobó la indisponibilidad de créditos en las sociedades municipales y patronatos.

Dicho acuerdo plenario salió adelante el pasado 2 de marzo con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA y marcaba de forma cautelar que todas las trasferencias a sociedades y patronatos tuvieran que pasar por Pleno, como medida contra los cambios en la representatividad de los grupos municipales en las sociedades adoptada por el Gobierno de ZeC en noviembre.

Por procedimiento, ha sido el propio Muñoz a título individual quien presentó el recurso contencioso-administrativo la semana pasada, según ha explicado a los medios, y ha solicitado medidas cautelares contra la aplicación de este acuerdo plenario.

Para ello, se ha basado en el "perjuicio a terceros", dado que entidades sociales y proveedores de sociedades y patronatos no están cobrando debido a que no se aprueban las transferencias necesarias.

El portavoz de ZeC ha lanzado este anuncio durante el debate de una moción presentada por el Grupo Socialista en la que planteaba de nuevo la reprobación de todo el Gobierno por su actitud "obstruccionista" por no haber requerido los informes preceptivos para aplicar este mandato plenario.

Esta moción ha vuelto a salir adelante con los mismos votos que el pasado 2 de marzo y su debate se ha visto envuelto por los retos cruzados entre PP y ZeC al alcalde, Pedro Santisteve, para que presente una moción de confianza o de censura.

Concretamente, el portavoz popular, Jorge Azcón, ha asegurado que si no hay censura es "porque Lambán no quiere" y si el Gobierno de ZeC no presenta una moción de confianza es "porque son unos cobardes", por su "impericia", porque es "absolutamente torpe hasta para defenderse" y para que el alcalde disfrute del "año de gloria" que le quede por delante y de "algún viaje institucional más".

Es más, ha instado a ir más allá de la reprobación al Gobierno y extenderla a los "partidos de la izquierda" que le dan su apoyo y ha reprochado al PSOE que "repruebe al alcalde y luego le apoye el presupuesto".

Muñoz, por su parte, ha retado a Azcón a presentar una moción de censura, "a ver si tiene tantos apoyos", a lo que le ha respondido que empezaría "mañana mismo" a negociarla, pero que hasta ahora no han querido hablar de ella, lo que cree que se debe a un pacto entre Lambán y Santisteve para permanecer en sus "sillones".

Del mismo modo, ha tachado la moción de hoy de "mezquina" y "farisea", y ha subrayado que desde el principio de legislatura es el PSOE el que practica el "obstruccionismo".

El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha aseverado que "cuanto más se ahonda" en este asunto, más preocupante parece y ha afeado al PP por tratar de meter "un triple en el último momento", en referencia a sus menciones a posibles mociones de censura o confianza.

"Tiene que estar muy mal Beamonte para que no haga otra cosa que nombrar a Lambán en este Pleno", ha remachado.

En cuanto a la iniciativa aprobada hoy, ha insistido en que se debe a "una de las actuaciones más deleznables y descalificadoras" y ha advertido a ZeC de que la "cacicada" de las sociedades les va a perseguir "hasta el último día de mandato".

Por Ciudadanos, Sara Fernández ha considerado que traer este tema al Pleno una vez más es prueba del "ninguneo" del Gobierno de la ciudad hacia la representatividad democrática y ha reiterado que lo que pretendían con la indisponibilidad de créditos era participar y no bloquear.

Además, ha sostenido que el recurso judicial es "una muestra más de su incapacidad" y ha denunciado la actitud "caciquil" del alcalde y de su equipo de gobierno.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha acusado a ZeC de "obstaculizar" las decisiones de la mayoría y de haber paralizado los pagos "a su antojo", ya que si las transferencias hubieran pasado por Pleno habrían recabado el apoyo de todos.

Por último, ha criticado que se esté utilizando a entidades y empresas, así como que desde el Gobierno se manden "misivas amenazantes" al resto de concejales por no acudir a los patronatos.