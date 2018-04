Cargol: El partido ante Real Betis Energía Plus requiere fortaleza mental los cuarenta minutos

El entrenador de Tecnyconta Zaragoza, Pep Cargol, ha calificado el partido del próximo domingo en el que se medirán al Real Betis como "decisivo para la clasificación" y ha destacado la importancia de afrontarlo con "convicción y espíritu de resistencia" para dar un paso en el objetivo de la permanencia. "Será muy importante tener la fortaleza mental para aguantar los 40 minutos, independientemente del resultado del partido", ha señalado el técnico del conjunto maño en declaraciones facilitadas por el club. Entre las claves para imponerse al conjunto sevillano, que iguala con 8 victorias a los zaragozanos, Cargol ha reconocido que es importante no conceder "canastas fáciles" tras rebotes ofensivos, contraataques o tiros no punteados.

"Son un equipo que tiene talento pero los puntos que consigan tienen que ser fruto de su calidad y no de que nosotros no estemos", ha añadido el técnico, quien ha destacado a Booker, Schilb y Kelly como los jugadores más peligrosos del Real Betis. En la faceta ofensiva, el entrenador ha puesto en valor las virtudes que tiene su plantilla para "mover el balón", lo que les podría proporcionar una importante "ventaja" de cara a este encuentro decisivo. Sobre el estado de forma de su plantilla, Cargol ha señalado la importancia de incorporar lo antes posible a la dinámica del equipo a los últimos jugadores que se han incorporado al club. En ese sentido, no ha confirmado si Nicolas de Jong y Janis Blums, que hoy se han ejercitado con el resto de sus compañeros