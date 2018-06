El club puede ingresar 400.000 euros por Fernández y Krejci

Si se va nuestro patrimonio por 400.000 euros estamos cavando nuestra fosa. Para tener a un Mazalin en la primera plantilla tengo a tres de los nuestros. Lo que debería ser la base de este equipo, la cantera, que ha dado excelentes proyectos de jugadores y que suponía un prometedor futuro para el equipo se está desintegrando. Todo el buen trabajo de Willy Villar y Luis Arbalejo y su legado lo están tirando a la basura. No han sabido gestionar las cartas ganadoras que tenían en la mano. Urgía subir al primer equipo al tridente con más talento Alocén (hemos ganado tiempo para que no se vaya ya), Pradilla y Fernández pero sin descuidar a Krejci, Urdiain, Lobaco, Javi García, Álvaro Martínez... Invertimos en talento aunque la juventud les haga ser irregulares en la ACB. Nada que no se haya visto esta última temporada. La estructura de la base, que había que cuidar y mimar, se resquebraja por momentos con la baja de su alma mater Luis Arbalejo y ultimamente de Carlos Iglesias. ¿El Basket Zaragoza tiene futuro? Rotundamente NO.