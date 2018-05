Una estrella low-cost

En tan mala hora que la CAI desapareció. Ha sido la única empresa que apostó por patrocinar el deporte de élite en Zaragoza, Huesca y Teruel. Parece mentira que una ciudad con mas de 700 mil habitantes y con empresas de carácter nacional y multinacional no se decidan a apoyar el deporte de élite teniendo en cuenta la publicidad que ello les reporta. Cualquier pueblo nos pasa por encima en este aspecto. Y prueba de ello es la desaparición del balonmano, voleibol, fútbol femenino, etc. etc. Yo era abonado del balonmano y me cabreó muchísimo ver como desaparecía a mitad de temporada, y sin embargo venían a jugar equipos que se denominaban (metafóricamente hablando) Puertas Nacho, Ferretería Carlitos ó Cafetería Pepe. Pero en fin, que se va a hacer, debe de ser un problema de carácter, digo yo...