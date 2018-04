El Tecnyconta se complica aún más la vida en Madrid (84-74)

El Tecnyconta Zaragoza no pudo arañar la victoria en el WiZink Center en un encuentro que pronto se le puso cuesta arriba y en el que Xavi Rey disputó sus primeros minutos. Aunque en desventaja, los de Cargol siguieron pugnando y el choque le dio una oportunidad en el tramo final en busca de la remontada, donde los de Cargol seguían en la lucha con un trámite confuso y desordenado. Con -9 y posesión en el último minuto, los locales tuvieron el acierto necesario para dejar la victoria de color local.

El inicio del choque lo abrió De Jong con dos libres para abrir hostilidades con Cook emparejado con Neal. Brizuela con 5 puntos adelantó a los locales en un inicio en el que el lanzamiento rojillo no daba sus frutos. Michalak, de inicio, sumaba una bombita para acortar. De Jong sumó su segunda falta en apenas dos minutos y dejó su sitio a Triguero. Suárez recortaba pero los problemas en rebote defensivo visitantes saltaron el tiempo de Cargol (14-6, min, 4). Sumaba Michalak de 3 para recortar y no perder comba pero la salida aragonesa no era la ideal y el tanteador se descosía. Neal comenzó a anotar pero las facilidades en defensa agravaban la desventaja. Otro pequeño empujón en rojo. A un minuto del cuarto, Xavi Rey debutó ante uno de sus ex equipos en un tramo de color local.

Xavi Rey sumó su primer punto desde el tiro libre con la camiseta roja quien por dentro sumaba faltas al rival y libres (37-20). Blums se sumó también a la anotación, con el regreso de Bellas y Neal a pista y De Jons limó tras una par de buenas defensas forasteras para restar diferencias, como Blums desde 6.75, que Bellas empalmó con una contra (46-31) en el desenlace del tramo. En este cuarto, Tecnycont Zaragoza había cambiado el diapasón y era más consistente, sin coronar por la necesaria nutrición de puntos para llegar en desventaja a la pausa.

Tras la pausa el ritmo parejo lo prefirió llevar Cargol con dos bases en cancha para encontrar Tecnyconta Zaragoza su sitio. Aun así, Neal o Blums aportaban sus triples para seguir en la pomada, al igual que Triguero en esa encomiable labor callada que aporta siempre. Blums logró sentar a Landesberg por las faltas y ahí los de Cargol apretaron en intensidad para buscar su suerte. Un palmeo de Rey puso el 58-48 (min.28) y licencia para soñar y sumando el tercer cuarto los aragoneses que Blums de triple 62-51 puso a tiro de remontada.

Rey tuvo dos libres para para bajar de 10 pero no tuvo el acierto necesario y un triple posterior abrió otra vez el crédito local. Pero el guion no se cerraba hasta que Caner-Medley lo empeoró pero era anécdota porque el choque seguía abierto y con opciones. Un triple puso el 71-59 mediado el acto, respondió Suton y Barreiro. Los colegiales acomodaron el ritmo para atesorar la ventaja sin que lograran los rojillos reverter la situación. Suárez de triple puso 77-67 a dos minutos y 79-70 a 1 minuto pero no alcanzó la remontada rojilla para lograr el triunfo.