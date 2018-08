El Tecnyconta hace ciudad

El Tecnyconta Zaragoza es un equipo nuevo. La identificación de la afición con sus jugadores es algo muy importante para que todos los engranajes de la entidad funcionen correctamente. El primer paso a dar por los deportistas es conocer la que será su nueva casa, pues tan solo Barreiro continúa de la pasada campaña. Con el fin de acercar a los jugadores a los lugares más emblemáticos de la capital del Ebro, el Tecnyconta organizó ayer un paseo para la plantilla y el cuerpo técnico en el bus turístico de la ciudad. Un viaje para sentir Zaragoza. «Esto nos ayuda a conocer las zonas más bonitas y especiales de Zaragoza, que en el tiempo libre seguro que visitaremos», explicó Fran Vázquez.

El trayecto comenzó con una visita a la plaza del Pilar a las 20.00 horas con una guía que realizó la visita en inglés. Después fueron recibidos por el alcalde Pedro Santisteve y el concejal de Deporte Pablo Híjar, que les acompañaron hasta el Paseo Echegaray, donde esperaba el bus turístico. Santisteve habló de Zaragoza como «una ciudad abierta al mundo, acogedora, amable, participativa y solidaria», a lo que añadió: «El baloncesto está muy arraigado en Zaragoza desde hace 20 años, tenéis una afición estupenda. Creo que os vais a encontrar bien aquí y os deseamos que estéis a gusto».

El autobús recorrió las calles de la ciudad rumbo a la plaza de España, donde esperaba la parada de ‘Basket Zaragoza’ y algunos aficionados. «Zaragoza es una ciudad muy abierta y acogedora y lo digo por experiencia ya que es mi tercer año aquí. Me recibió con los brazos abiertos y no tengo duda de que a mis compañeros igual. En lo que pueda también les ayudaré a conocer mejor Zaragoza», declaró Jonathan Barreiro. Ahora es el equipo el que busca sentir la ciudad y estar cerca de la gente. «La afición también se tiene que sentir querida como nos sentimos nosotros. Que la afición se siga abonando y que sienta Zaragoza, que nosotros daremos el 100% para que estén orgullosos», concluyó el alero. El viaje de la plantilla terminó en la plaza de España, lugar de celebración para la ciudad. «Nacho Martín me dijo que celebró aquí el ascenso a la ACB y ¿por qué no acabar celebrando un título?, yo estaría encantado y sería un logro tremendo, aseveró Barreiro.