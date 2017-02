Abadía renuncia al Nacional de cross al lesionarse en la rodilla

Parece que le ha mirado un tuerto a Toni Abadía en los últimos meses. Primero fue un problema en la vesícula en los Juegos de Río por el que tuvo que pasar en septiembre por el quirófano. Ahora ha enlazado con otro inconveniente en la rodilla. El atleta preparado por José Luis Mareca se ha visto obligado a renunciar a los Campeonatos de España de cross que se celebran en Gijón el 12 de marzo. El zaragozano era el vigente doble campeón tras los títulos logrados en el 2015 y 2016 en Alcobendas y Calatayud.

Ayer pasó revisión médica en Madrid. «Me han hecho una resonancia y hay que esperar a los resultados. Se barajan dos posibilidades. Puede ser una plica sinovial o una hoffitis, es decir, una inflamación de la grasa en la hoffa», indicó Abadía.

El pasado domingo corrió el Gran Premio de Cross de Cáceres y terminó el vigésimo. «Era un test de campo, pero seguía teniendo el mismo dolor agudo en la rodilla derecha. Me duele bastante al apoyar y al bajar escaleras. Es incapacitante y se extiende el dolor. Es como un tubo que no te deja doblar la rodilla. En principio no hay que pasar por el quirófano, aunque no se descarta», añadió el fondista.

Abadía se lo ha tomado con filosofía. «Es lo que hay. Me lo tomo con optimismo y tranquilidad. Las lesiones forman parte de este deporte y desde los catorce años no he faltado a un Nacional de cross. En enero no estuve entre los mejores españoles en el cross y era complicado que me llevara mi tercer título consecutivo», reconoció Abadía.