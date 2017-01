El abuelo de Francia logra el récord de la hora para mayores de 105 años

Tal cual se hubiera tratado del récord de la hora que Miguel Induráin batió en el velódromo de Burdeos en 1994. En la misma semana en la que se cumplieron 20 años de la retirada del campeón navarro, las televisiones francesas no ahorraron en medios, con narrador y especialista, los periódicos enviaron a sus fotógrafos y sus redactores y la pista nacional de Francia, situada en la población de Saint Quentin Yvelines, a media hora de París sin demasiado tráfico, se pobló de espectadores que animaban a Robert Marchand, más que ciclista, el deportista, a los 105 años, más longevo del planeta.

Fue todo un acontecimiento en Francia, porque Marchand era el abuelo que todos querrían tener, sin preocuparse de las pastillas, del dolor de huesos, del cansancio y hasta de las ganas de vivir.Nacido en 1911, este venerable anciano estableció el primer récord de la hora ciclista para personas de 105 años, un hecho sin precedentes. Recorrió durante 60 minutos 22 kilómetros y 547 metros dando 92 vueltas sobre la pista de los campeones franceses; por lo menos sus bisnietos.



La verdad es que la marca era lo menos importante, porque con cualquier tiempo que hiciera ya era plusmarquista mundial. Marchand ya se había convertido en 'recordman mundial' cuando tenía 100 años, pues cada cinco se cumple un nuevo ciclo, y si la fuerza y la salud lo acompaña, podrá volver a tener marca mundial cuando llegue a los 110 años.

Robert Marchand, 105, is hoping to break his own record when he will try to ride more than 17 miles in one hour. pic.twitter.com/UZMTsBQDCF